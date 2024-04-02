Тренер сборной Казахстана Адиев близок к возвращению в РПЛ

«Ахмат» собирается в ближайшее время сменить главного тренера.
Грозненский клуб уволит Мирослава Ромащенко, назначенного в августе прошлого года.
Его сменит Магомед Адиев, который до последнего времени возглавлял сборную Казахстана.
- «Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.
- При Ромащенко команда провела 22 матча: 7 побед, 6 ничьих, 9 поражений.
- Адиев ранее был в «Ахмате» в качестве игрока и тренера.
- Под его руководством сборная Казахстана дошла до стыков отбора Евро-2024.