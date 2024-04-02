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    Тренер сборной Казахстана Адиев близок к возвращению в РПЛ

    «Ахмат» собирается в ближайшее время сменить главного тренера.

    Грозненский клуб уволит Мирослава Ромащенко, назначенного в августе прошлого года.

    Его сменит Магомед Адиев, который до последнего времени возглавлял сборную Казахстана.

    • «Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.
    • При Ромащенко команда провела 22 матча: 7 побед, 6 ничьих, 9 поражений.
    • Адиев ранее был в «Ахмате» в качестве игрока и тренера.
    • Под его руководством сборная Казахстана дошла до стыков отбора Евро-2024.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2024 19:58
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