Ромащенко ответил, кто помог «Зениту» избежать двух поражений от «Спартака» за сезон

Тренер Мирослав Ромащенко считает, что «Спартак» мог обыграть «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ-2024/25.

В Петербурге команды сыграли вничью 0:0.

В Москве спартаковцы победили со счетом 2:1.

«Это состояние, за счет которого «Спартак» выиграл у «Зенита», – оно не вчерашнего дня. На мой взгляд, это то, над чем Станкович и команда работают ежедневно.

Второй момент – давайте вспомним матч первого круга в Питере. На мой взгляд, они и там должны были обыгрывать «Зенит», но там, по-моему, была блестящая игра зенитовского голкипера Латышонка.

Поэтому здесь все закономерно, исходя из состояния «Зенита», которое не поменялось по сравнению с тем состоянием, которое было перед паузой», – сказал Ромащенко.