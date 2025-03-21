Веретенников: «Спартак» смотрелся солиднее «Зенита», но победный гол забил из офсайда»

Олег Веретенников поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

«По накалу и страсти матч «Зенита» и «Спартака» был лучшим матчем 21-го тура. Полные трибуны добавляли антураж, а сама игра в исполнении двух команд была интенсивной.

На мой взгляд, победный гол Мартинс забил из офсайда.

«Спартак» приятно удивил. В игре не было большого количества моментов, но «Спартак» смотрелся солиднее «Зенита», – сказал Веретенников.