Вратарь «Зенита» оценил пользу выходных после поражения от «Спартака»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о состоянии команды после поражения от «Спартака» (1:2) в гостевом матче 21-го тура РПЛ.
«После поражения от «Спартака» у нас были выходные, поэтому мы немного отдохнули. Неприятное поражение. Думаю, что выходные пошли на пользу команде, нам удалось немного перезагрузиться», – сказал Адамов.
- «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 43 очками после 21 матча. «Спартак» имеет такое же количество баллов и занимает 2-ю позицию. «Краснодар» лидирует с 46 очками.
- Адамов провел 13 матчей за «Зенит» в этом сезоне, пропустил 8 голов, провел 7 игр на ноль.
Источник: Metaratings.ru