Вратарь «Зенита» оценил пользу выходных после поражения от «Спартака»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о состоянии команды после поражения от «Спартака» (1:2) в гостевом матче 21-го тура РПЛ.

«После поражения от «Спартака» у нас были выходные, поэтому мы немного отдохнули. Неприятное поражение. Думаю, что выходные пошли на пользу команде, нам удалось немного перезагрузиться», – сказал Адамов.