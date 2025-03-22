Андрей Мостовой оценил справедливость результата в матче «Спартак» – «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение от «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

– Поражение обидное. Игру со «Спартаком» уже пережил.

– Как охарактеризуете матч, идет разговор о судействе.

– Судейские ошибки, думаю, были. Не понимаю, почему не придумали более-менее правильные камеры, потому что с центра поля или из-за ворот тяжело было понять, был ли офсайд или нет.

По поводу игры скажу, что мы точно не заслужили победу, «Спартак» играл чуть лучше, наверное.