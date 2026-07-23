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  • «Паневежис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

«Паневежис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

23 июля, 17:20
Паневежис
23.07.2026, четверг, 18:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Завершен
Тобол
45' S. Keita
84' N. Cavnic
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
66
D. Balsys
ЦЗ
13
Strahinja Kerkez
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
27
K. Asamoah
ЦП
28
Ernestas Burdzilauskas
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
79
Valdas Paulauskas
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
6
Matas Ramanauskas
ЦФ
33
S. Keita
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
10
Ислам Чесноков
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Паневежис
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
25
Ignas Lukosevicius
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
80
Elivelton
ЦП
17
O. Kurtsev
ЦП
8
S. Kouadio
ЦП
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
56
B. Kabylgazin
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
2-1-1-5
1
Черняускас
66
13
77
Бизоза
27
79
33
6
34
24
Петкевичюс
3-1-2-2-2
1
Бусурманов
25
72
Сенхаджи
4
6
Мякиш
21
Жагоров
8
Тагыберген
10
Чесноков
19
Жумат
30
Герра
18
Милованович
66
95
Бопесу
95
Бопесу
66
27
17
17
27
79
8
8
79
1
Бусурманов
44
Устименко
44
Устименко
1
Бусурманов
4
5
Ндиайе
5
Ндиайе
4
19
Жумат
14
Талаль
14
Талаль
19
Жумат
30
Герра
17
Зуев
17
Зуев
30
Герра
Остались в запасе
Паневежис
Тобол
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
25
Ignas Lukosevicius
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
80
Elivelton
ЦП
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
25
Ignas Lukosevicius
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
80
Elivelton
ЦП
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Джино Леттьери
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Паневежис - Тобол
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Паневежис» против «Тобола», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Паневежис»«Тобол»

«Паневежис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Тобол Паневежис
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