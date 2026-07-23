23.07.2026, четверг, 18:30
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Паневежис
Паневежис
2-1-1-5
1
Черняускас
66
13
77
Бизоза
27
79
33
6
34
24
Петкевичюс
3-1-2-2-2
1
Бусурманов
25
72
Сенхаджи
4
6
Мякиш
21
Жагоров
8
Тагыберген
10
Чесноков
19
Жумат
30
Герра
18
Милованович
66
95
Бопесу
95
Бопесу
66
27
17
17
27
79
8
8
79
1
Бусурманов
44
Устименко
44
Устименко
1
Бусурманов
4
5
Ндиайе
5
Ндиайе
4
19
Жумат
14
Талаль
14
Талаль
19
Жумат
30
Герра
17
Зуев
17
Зуев
30
Герра
Остались в запасе
Паневежис
Тобол
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
25
Ignas Lukosevicius
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
80
Elivelton
ЦП
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
25
Ignas Lukosevicius
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
80
Elivelton
ЦП
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Джино Леттьери
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Паневежис - Тобол
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Паневежис» против «Тобола», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Паневежис» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»