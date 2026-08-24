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«Тобол» – «Кайсар»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Казахстана 2026

24 августа 2026 10:36
Тобол - Кайсар
25 авг. 2026, вторник 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Тобола»
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Матч 21 тура чемпионата Казахстана между костанайским «Тоболом» и кызылординским «Кайсаром» пройдет 25 августа 2026 года. Хозяева находятся в середине таблицы (девятое место, 25 очков) и дома не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости расположились строчкой ниже (13-е место, 20 очков) и не могут победить в пяти последних встречах. При этом в очных противостояниях «Кайсар» имеет преимущество – он не уступает «Тоболу» в пяти из семи последних игр. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Тобол» постарается использовать преимущество своего поля и хорошую домашнюю форму, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Кайсаром». Команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних встреч, а в очных матчах с этим соперником забивает в четырeх последних играх. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 0,80 гола, а оборона пропускает 1,60 мяча. В стартовых турах «Тобол» обыграл «Иртыш Павлодар» (2:0), но уступил «Ордабасы» (0:2) и вылетел из Лиги Конференций от «Партизана». Домашняя поддержка и необходимость набирать очки для улучшения турнирного положения делают хозяев серьeзным претендентом на победу.

«Кайсар» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах, но с плохой текущей формой. Команда не выигрывает в пяти последних матчах чемпионата, хотя в очных встречах с «Тоболом» не уступает в пяти из семи последних игр и забивает в пяти из них. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола, что выше, чем у хозяев. Однако оборона «Кайсара» уязвима: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. В последнем туре «Кайсар» уступил «Актобе» (1:2), а в Кубке обыграл «Женис» (3:2). Гости умеют забивать, но их защита может подвести в выездном матче против «Тобола».

Итоговый вывод: несмотря на преимущество «Кайсара» в очных встречах, «Тобол» имеет хорошую домашнюю форму и стабильно забивает этому сопернику. Гости не могут победить в пяти матчах и регулярно пропускают, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием, хотя игра может быть напряжeнной.

Форма и история личных встреч

В 51 очном матче «Тобол» одержал 23 победы, «Кайсар» – 14, ещe 14 встреч завершились вничью. Однако в последних семи очных встречах «Кайсар» не уступает в пяти из них и забивает в пяти последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Кайсара» – пять матчей без побед, тогда как «Тобол» дома редко проигрывает. Очная статистика склоняется в пользу гостей, но их текущее состояние и проблемы в обороне дают преимущество хозяевам.

Личные встречи
Побед - 10 (33%)
Ничьих - 10 (33%)
Побед - 10 (33%)
29
Забитых мячей
33
0.97
В среднем за матч
1.1
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
5 : 1
12.05.2019
Тобол
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
2 : 2
14.07.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
17.05.2026
Тобол
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Кайсар
1 : 1
13.05.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
1 : 0
28.09.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
2 : 0
10.11.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
01.06.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
0 : 2
06.08.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
14.05.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайсар
1 : 3
23.06.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
1 : 0
14.04.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
3 : 0
03.11.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
2 : 1
29.08.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайсар
1 : 1
30.10.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Тобол
0 : 2
28.07.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
5 : 1
12.05.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
0 : 0
25.08.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
2 : 2
14.07.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
0 : 3
05.05.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
1 : 0
12.08.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
0 : 0
03.06.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
08.04.2017
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Тобол
0 : 0
18.10.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Кайсар
1 : 2
13.09.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Кайсар
0 : 1
18.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Тобол
1 : 0
07.05.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Кайсар
0 : 0
01.06.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Тобол
1 : 1
09.04.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Кайсар
1 : 2
19.08.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Тобол
2 : 0
29.04.2012
Кайсар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
25
Стефан Букорац
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
42
Miqueias
ЦП
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
10
Agostinho
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
50
A. Zhaylaubaev
ЦФ
Кайсар
96
Айкын Ажихан
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
14
Gustavo Zago
ЦФ
4-1-2-3
44
Устименко
3
Асранкулов
22
Марочкин
5
Ндиайе
38
Бакитжанов
6
Мякиш
8
Тагыберген
14
Талаль
18
Милованович
99
Лисакович
30
Герра
4-3-2-1
1
Салайдин
5
Кенесбек
43
15
Идрисов
3
Толегенов
25
Букорац
17
Жумабеков
42
47
Конлимкос
96
Мухаммед
10
99
Лисакович
57
57
99
Лисакович
38
Бакитжанов
17
Зуев
17
Зуев
38
Бакитжанов
3
Толегенов
24
Чучкич
24
Чучкич
3
Толегенов
17
Жумабеков
13
Жаксылык
13
Жаксылык
17
Жумабеков
96
Мухаммед
29
Багдат
29
Багдат
96
Мухаммед
10
70
Эзекиель
70
Эзекиель
10
47
Конлимкос
14
14
47
Конлимкос
Остались в запасе
Тобол
Кайсар
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
50
A. Zhaylaubaev
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
96
Айкын Ажихан
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
50
A. Zhaylaubaev
ЦФ
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Виктор Кумыков

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тобола» в основное время. Домашняя форма хозяев, их умение забивать «Кайсару» и плохая форма гостей, которые не могут выиграть пять матчей и регулярно пропускают, делают «Тобол» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 21 тура чемпионата Казахстана между «Тоболом» и «Кайсаром» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Тобол» – «Кайсар»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Тобола»
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Тобол
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