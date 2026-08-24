Матч 21 тура чемпионата Казахстана между костанайским «Тоболом» и кызылординским «Кайсаром» пройдет 25 августа 2026 года. Хозяева находятся в середине таблицы (девятое место, 25 очков) и дома не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости расположились строчкой ниже (13-е место, 20 очков) и не могут победить в пяти последних встречах. При этом в очных противостояниях «Кайсар» имеет преимущество – он не уступает «Тоболу» в пяти из семи последних игр. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Тобол» постарается использовать преимущество своего поля и хорошую домашнюю форму, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Кайсаром». Команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних встреч, а в очных матчах с этим соперником забивает в четырeх последних играх. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 0,80 гола, а оборона пропускает 1,60 мяча. В стартовых турах «Тобол» обыграл «Иртыш Павлодар» (2:0), но уступил «Ордабасы» (0:2) и вылетел из Лиги Конференций от «Партизана». Домашняя поддержка и необходимость набирать очки для улучшения турнирного положения делают хозяев серьeзным претендентом на победу.

«Кайсар» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах, но с плохой текущей формой. Команда не выигрывает в пяти последних матчах чемпионата, хотя в очных встречах с «Тоболом» не уступает в пяти из семи последних игр и забивает в пяти из них. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола, что выше, чем у хозяев. Однако оборона «Кайсара» уязвима: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. В последнем туре «Кайсар» уступил «Актобе» (1:2), а в Кубке обыграл «Женис» (3:2). Гости умеют забивать, но их защита может подвести в выездном матче против «Тобола».

Итоговый вывод: несмотря на преимущество «Кайсара» в очных встречах, «Тобол» имеет хорошую домашнюю форму и стабильно забивает этому сопернику. Гости не могут победить в пяти матчах и регулярно пропускают, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием, хотя игра может быть напряжeнной.

Форма и история личных встреч

В 51 очном матче «Тобол» одержал 23 победы, «Кайсар» – 14, ещe 14 встреч завершились вничью. Однако в последних семи очных встречах «Кайсар» не уступает в пяти из них и забивает в пяти последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Кайсара» – пять матчей без побед, тогда как «Тобол» дома редко проигрывает. Очная статистика склоняется в пользу гостей, но их текущее состояние и проблемы в обороне дают преимущество хозяевам.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тобола» в основное время. Домашняя форма хозяев, их умение забивать «Кайсару» и плохая форма гостей, которые не могут выиграть пять матчей и регулярно пропускают, делают «Тобол» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 21 тура чемпионата Казахстана между «Тоболом» и «Кайсаром» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.