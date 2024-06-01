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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кайсар
Тобол - Кайсар: обзор матча 01 июня 2024
Тобол
01.06.2024, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Кайсар
76'
И. Чесноков
51'
В. Громыко
90+2'
Ш. Норбеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Кайсар
90'
+5
Желтая карточка
Р. Юденков
90'
+4
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
Д. Нарзилдаев
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Ш. Норбеков
Пас отдал
Д. Нарзилдаев
89'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
Э. Торекул
Замена
Г. Купер
️️️️
Е. Шахов
84'
Замена
Р. Валиуллин
️️️️
А. Габараев
84'
79'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
В. Совпель
79'
Замена
Э. Торекул
️️️️
А. Жаксылыков
ГОЛ! 1:1!
И. Чесноков
76'
Замена
Р. Цонев
️️️️
И. Иванович
67'
Желтая карточка
Р. Асранкулов
65'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Громыко
Пас отдал
Р. Юденков
49'
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Д. Энен
46'
Желтая карточка
Е. Шахов
43'
22'
Желтая карточка
А. Кенесбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
55
Валерий Громыко
АП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
90
Годберг Купер
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
4-2-1-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
28
Шахов
8
Энен
11
Иванович
17
Чесноков
3-5-1-1
88
Сикач
15
Пайович
18
Прындета
56
Юденков
5
Кенесбек
77
Совпель
5
Миложко
10
Нарзилдаев
17
Калмуратов
55
Громыко
40
Жаксылыков
11
Иванович
7
Цонев
7
Цонев
11
Иванович
5
Габараев
9
Валиуллин
9
Валиуллин
5
Габараев
8
Энен
7
Жумашев
7
Жумашев
8
Энен
28
Шахов
90
Купер
90
Купер
28
Шахов
10
Нарзилдаев
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
10
Нарзилдаев
77
Совпель
30
Норбеков
30
Норбеков
77
Совпель
40
Жаксылыков
45
Торекул
45
Торекул
40
Жаксылыков
Торекул
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
Торекул
Остались в запасе
Тобол
Кайсар
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Бейбит Галым
АП
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Тобол - Кайсар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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