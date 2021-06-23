Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Тобол
Кайсар - Тобол: обзор матча 23 июня 2021
Кайсар
23.06.2021, среда, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Тобол
13'
С. Малый
63'
Д. Мирошниченко
74'
Р. Асранкулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - Тобол
74'
ГОЛ! 0:3!
Р. Асранкулов
Замена
С. Денкович
️️️️
А. Кенесов
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мирошниченко
52'
Желтая карточка
Ж. Манзорро
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Малый
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Йован Чадженович
ОП
80
Арман Кенесов
АП
0
C. Bitang
ЦФ
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
77
Тони Силва
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайсар
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
7
Стефан Денкович
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
0
B. Zhuzbay
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
0
C. Fonseca
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
3-1-1-5
1
Салайдин
5
Потапов
33
Карпович
23
Амирсеитов
20
Чадженович
80
Кенесов
91
10
Лаукжемис
11
29
Махан
0
3-3-1-1-2
35
Мокин
21
Абилгазы
2
Малый
22
Марочкин
77
Мирошниченко
29
Жарынбетов
3
Асранкулов
8
Тагыберген
17
Манзорро
23
Николич
77
Силва
80
Кенесов
7
Денкович
7
Денкович
80
Кенесов
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
0
B. Zhuzbay
ЦФ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
0
C. Fonseca
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
18
Зоран Тошич
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
0
B. Zhuzbay
ЦФ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
0
C. Fonseca
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
18
Зоран Тошич
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
Новости команд
Все
Кайсар
Тобол
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Тобол» – «Астана»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+