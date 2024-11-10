Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Тобол
Кайсар - Тобол: обзор матча 10 ноября 2024
Кайсар
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Тобол
29'
В. Совпель
49'
В. Совпель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Тобол
90'
+2
Замена
Б. Галым
️️️️
Е. Тапалов
80'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
И. Иванович
Замена
В. Прындета
️️️️
J. Kameni
78'
Желтая карточка
К. Калмуратов
71'
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
Ш. Норбеков
66'
63'
Замена
Д. Энен
️️️️
Р. Кошта
Замена
J. Kameni
️️️️
А. Жаксылыков
59'
ГОЛ! 2:0!
В. Совпель
49'
46'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Габараев
Желтая карточка
А. Жаксылыков
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Совпель
29'
17'
Желтая карточка
И. Чесноков
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
99
Junior Kameni
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Давид Энен
ЛВ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
4-3-1-2
88
Сикач
17
Калмуратов
56
Юденков
15
Пайович
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
5
Миложко
77
Совпель
9
Бородин
30
Норбеков
40
Жаксылыков
4-3-2-1
92
Покатилов
5
Габараев
45
Миладинович
5
Ндиайе
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
20
Тапалов
11
Иванович
17
Чесноков
19
Кошта
18
Прындета
18
Прындета
30
Норбеков
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
30
Норбеков
40
Жаксылыков
99
99
40
Жаксылыков
20
Тапалов
10
Галым
10
Галым
20
Тапалов
5
Габараев
17
Зуев
17
Зуев
5
Габараев
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
11
Иванович
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Иванович
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайсар - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Новости команд
Все
Кайсар
Тобол
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Тобол» – «Астана»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+