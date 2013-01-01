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    Тобол - результаты

    Город Костанай
    Дивизион Казахстан-Премьер-лига
    Сайт http://fc-tobol.kz/
    Стадион Центральный
    Тренер Милич Чурчич
    Турниры:
    Казахстан. Премьер-лига 2022
    26 тур
    		6 ноября, воскресенье 12:00 Акжайык 1:3 Тобол
    13 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Тараз 0:2 Тобол
    24 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Мактаарал 2:1 Тобол
    23 тур
    		15 октября, суббота 12:00 Тобол 1:0 Актобе
    22 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Аксу 3:0 Тобол
    21 тур
    		2 октября, воскресенье 12:00 Тобол 3:1 Шахтер
    20 тур
    		14 сентября, среда 16:00 Астана 1:2 Тобол
    19 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Тобол 0:2 Атырау
    18 тур
    		5 сентября, понедельник 16:00 Кайрат 2:3 Тобол
    17 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Тобол 4:0 Ордабасы
    25 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Тобол 2:2 Тараз
    16 тур
    		1 июля, пятница 18:00 Туран 2:2 Тобол
    15 тур
    		26 июня, воскресенье 14:00 Кызыл-Жар 1:3 Тобол
    14 тур
    		19 июня, воскресенье 18:00 Тобол 1:0 Каспий
    12 тур
    		22 мая, воскресенье 14:00 Тобол 4:2 Мактаарал
    11 тур
    		14 мая, суббота 17:00 Актобе 2:1 Тобол
    10 тур
    		7 мая, суббота 17:00 Тобол 2:0 Аксу
    9 тур
    		2 мая, понедельник 14:00 Шахтер 4:1 Тобол
    8 тур
    		26 апреля, вторник 17:00 Тобол 1:1 Астана
    7 тур
    		22 апреля, пятница 14:00 Атырау 2:1 Тобол
    6 тур
    		16 апреля, суббота 17:00 Тобол 2:2 Кайрат
    5 тур
    		9 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 3:1 Тобол
    4 тур
    		4 апреля, понедельник 16:00 Тобол 3:0 Туран
    3 тур
    		17 марта, четверг 16:00 Тобол 2:0 Кызыл-Жар
    2 тур
    		11 марта, пятница 12:00 Каспий 0:0 Тобол
    1 тур
    		6 марта, воскресенье 14:00 Тобол 1:0 Акжайык
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