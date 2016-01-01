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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Тобол
Результаты
€ 8,25 млн
Тобол - результаты матчей
Костанай
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://fc-tobol.kz/
Тренер:
Мирослав Ромащенко
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Казахстан. Премьер-Лига. 2015
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Кубок Содружества. 2011
Лига Европы. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
31.10 | 13:00
Тобол
2 : 3
Актобе
24.10 | 13:00
Жетысу
1 : 1
Тобол
17.10 | 15:00
Тобол
4 : 2
Женис
10.10 | 14:00
Тобол
2 : 1
Астана
17.09 | 17:00
Тобол
0 : 2
Елимай
13.09 | 17:00
Кайрат
1 : 4
Тобол
06.09 | 17:00
Тобол
3 : 1
Улытау
30.08 | 15:00
Каспий
1 : 0
Тобол
25.08 | 17:00
Тобол
3 : 2
Кайсар
16.08 | 15:00
Иртыш
0 : 2
Тобол
02.08 | 18:00
Ордабасы
2 : 0
Тобол
26.07 | 16:00
Тобол
1 : 0
Атырау
18.07 | 16:00
Кызыл-Жар
1 : 1
Тобол
12.07 | 18:00
Тобол
3 : 1
Окжетпес
04.07 | 15:00
Алтай
1 : 0
Тобол
28.06 | 16:00
Тобол
3 : 1
Алтай
21.06 | 15:00
Окжетпес
2 : 1
Тобол
13.06 | 14:00
Тобол
2 : 0
Кызыл-Жар
28.05 | 16:00
Атырау
1 : 1
Тобол
23.05 | 18:00
Тобол
0 : 3
Ордабасы
17.05 | 17:00
Кайсар
2 : 1
Тобол
09.05 | 18:00
Тобол
1 : 0
Иртыш
03.05 | 16:00
Женис
1 : 0
Тобол
26.04 | 14:00
Тобол
2 : 1
Каспий
19.04 | 13:00
Улытау
2 : 1
Тобол
11.04 | 16:00
Тобол
1 : 1
Кайрат
04.04 | 15:00
Елимай
1 : 0
Тобол
20.03 | 17:00
Астана
2 : 0
Тобол
16.03 | 15:00
Тобол
2 : 2
Жетысу
07.03 | 15:00
Актобе
4 : 1
Тобол
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