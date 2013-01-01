Турниры:
Казахстан. Премьер-лига 2022
|26 тур
|6 ноября, воскресенье
|12:00
|Акжайык
|1:3
|Тобол
|13 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Тараз
|0:2
|Тобол
|24 тур
|23 октября, воскресенье
|13:00
|Мактаарал
|2:1
|Тобол
|23 тур
|15 октября, суббота
|12:00
|Тобол
|1:0
|Актобе
|22 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Аксу
|3:0
|Тобол
|21 тур
|2 октября, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:1
|Шахтер
|20 тур
|14 сентября, среда
|16:00
|Астана
|1:2
|Тобол
|19 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Тобол
|0:2
|Атырау
|18 тур
|5 сентября, понедельник
|16:00
|Кайрат
|2:3
|Тобол
|17 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Тобол
|4:0
|Ордабасы
|25 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Тобол
|2:2
|Тараз
|16 тур
|1 июля, пятница
|18:00
|Туран
|2:2
|Тобол
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|14:00
|Кызыл-Жар
|1:3
|Тобол
|14 тур
|19 июня, воскресенье
|18:00
|Тобол
|1:0
|Каспий
|12 тур
|22 мая, воскресенье
|14:00
|Тобол
|4:2
|Мактаарал
|11 тур
|14 мая, суббота
|17:00
|Актобе
|2:1
|Тобол
|10 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|Тобол
|2:0
|Аксу
|9 тур
|2 мая, понедельник
|14:00
|Шахтер
|4:1
|Тобол
|8 тур
|26 апреля, вторник
|17:00
|Тобол
|1:1
|Астана
|7 тур
|22 апреля, пятница
|14:00
|Атырау
|2:1
|Тобол
|6 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Тобол
|2:2
|Кайрат
|5 тур
|9 апреля, суббота
|14:00
|Ордабасы
|3:1
|Тобол
|4 тур
|4 апреля, понедельник
|16:00
|Тобол
|3:0
|Туран
|3 тур
|17 марта, четверг
|16:00
|Тобол
|2:0
|Кызыл-Жар
|2 тур
|11 марта, пятница
|12:00
|Каспий
|0:0
|Тобол
|1 тур
|6 марта, воскресенье
|14:00
|Тобол
|1:0
|Акжайык