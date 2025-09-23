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Тьерри Анри
Новости
Тьерри Анри - новости
Франция
17 августа 1977 (49)
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Названы ведущие церемонии вручения «Золотого мяча»
19 октября
Анри определил лучшую команду мира
24 сентября
Анри прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026
15 июля
Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»
8 июля
1
«Не будите в нем зверя»: Анри рассказал, что происходило с Месси на тренировках в «Барсе»
8 июля
1
Анри назвал фаворитов ЧМ-2026
5 мая
1
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
24 апреля
4
Салах приблизился к историческому достижению Анри
12 апреля
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Фото
Реакция Мбаппе на фото Анри из тренажерного зала
15 марта
1
Хвича повторил антирекорд Анри в Лиге чемпионов
18 февраля
3
10 величайших игроков 21-го века по версии Canal+
9 февраля
4
Фото
Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
2025.09.23 15:57
Анри опередили в списке бомбардиров сборной Франции
2025.09.10 15:58
Только один игрок забил за сборную Франции больше голов, чем Мбаппе
2025.09.05 23:58
1
Стало известно, кто будет играть в «Арсенале» под номером Анри
2025.07.26 09:15
Головин рассказал, как Анри угрожал выгнать его с тренировки «Монако»
2025.06.09 22:10
Мбаппе побил рекорд Анри в сборной Франции
2025.06.06 00:37
1
10 лучших нападающих в истории АПЛ по версии Give me Sport
2025.04.25 07:50
3
Клопп одобрил назначение Анри в клуб Бундеслиги
2025.04.24 23:14
Топ-10 величайших игроков в истории Франции по версии Give me Sport
2025.04.05 14:05
1
Анри назвал своего фаворита на «Золотой мяч» в этом году
2025.03.12 12:10
1
Салах повторил достижение Анри, Ширера и ван Перси
2025.02.14 01:11
Салах опередил Анри по голам в АПЛ
2025.01.25 19:10
Три кандидата на замену Тедеско в сборной Бельгии
2025.01.11 13:51
1
Фото
Игрок «Ньюкасла» повторил празднование Анри после гола «Арсеналу» на «Эмирейтс»
2025.01.08 16:15
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
2024.10.28 00:36
10 лучших игроков «Арсенала» в 21-м веке по версии Goal
2024.10.10 15:07
Анри покинул олимпийскую сборную Франции
2024.08.19 16:49
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Главные новости
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