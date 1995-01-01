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    Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO

    Рейтинг представили портал Besoccer и ProFootballDB.

    Система ELO учитывает влияние футболиста на игру через его количество голов, ассистов, уровень соперников, турниров и других показателей.

    Первое место занял Лионель Месси, набравший 100 баллов из 100 возможных. Он опередил Криштиану Роналду лишь по дополнительным показателям.

    10 лучших игроков XXI века:

    1. Лионель Месси
    2. Криштиану Роналду
    3. Тьерри Анри
    4. Луис Суарес (97)
    5. Златан Ибрагимович (97)
    6. Харри Кейн (97)
    7. Мохамед Салах (97)
    8. Неймар (96)
    9. Роберт Левандовски (96)
    10. Радамель Фалькао (95)

    В рейтинг не вошли молодые футболисты, такие как Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, так как их статистики недостаточно для включения в систему.

    Источник: Besoccer

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3109

      dinar7777dinar 13 минут назад

      ну первое место можно поделить с роналду ну а вот в целом странный рейтинг ! кейн к примеру ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +580

      кто там 51 минуту назад

      На Ланегасах стату набил(

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      Рейтинг: +3109

      dinar7777dinar > кто там 14 минут назад

      ну не на левых же пеньках и не бегает по клубам !

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      Рейтинг: +580

      кто там > dinar7777dinar 7 минут назад

      Так Рон брал ЛЧ и ЗМ в разных клубах + сборная.
      А гном нулина, игрок одной команды)

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