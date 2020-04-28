Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO

Рейтинг представили портал Besoccer и ProFootballDB.

Система ELO учитывает влияние футболиста на игру через его количество голов, ассистов, уровень соперников, турниров и других показателей.

Первое место занял Лионель Месси, набравший 100 баллов из 100 возможных. Он опередил Криштиану Роналду лишь по дополнительным показателям.

10 лучших игроков XXI века:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Тьерри Анри

4. Луис Суарес (97)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Харри Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95)

В рейтинг не вошли молодые футболисты, такие как Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, так как их статистики недостаточно для включения в систему.