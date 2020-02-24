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    Анри: «Мечтаю тренировать «Арсенал». Хочу делать это до конца своих дней»

    Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри заявил, что хочет работать в «Арсенале» до конца жизни.

    «Мечтаю тренировать «Арсенал». Однако я также мечтаю о том, чтобы пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. То что я об этом мечтаю, не значит, что это произойдет. Но да, я хочу быть главным тренером «Арсенала» до конца своих дней», – сказал Анри в интервью Canal Plus.

    • В ноябре француз возглавил «Монреаль Импакт» из МЛС.
    • Анри тренировал «Монако» с октября 2018 года до января 2019-го. Под его руководством команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
    • Француз играл за «Арсенал» в 1999-2007 годах.

    Источник: Metro

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +337

      elessar arnor 16 минут назад

      в Монако видели тебя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1682

      Борат 28 минут назад

      как насчёт тульского ?
      гы-гы

      1
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