Анри: «Мечтаю тренировать «Арсенал». Хочу делать это до конца своих дней»

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри заявил, что хочет работать в «Арсенале» до конца жизни.
«Мечтаю тренировать «Арсенал». Однако я также мечтаю о том, чтобы пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. То что я об этом мечтаю, не значит, что это произойдет. Но да, я хочу быть главным тренером «Арсенала» до конца своих дней», – сказал Анри в интервью Canal Plus.
- В ноябре француз возглавил «Монреаль Импакт» из МЛС.
- Анри тренировал «Монако» с октября 2018 года до января 2019-го. Под его руководством команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
- Француз играл за «Арсенал» в 1999-2007 годах.
Источник: Metro