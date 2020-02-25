Анри: «Мечтаю тренировать «Арсенал». Хочу делать это до конца своих дней»

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри заявил, что хочет работать в «Арсенале» до конца жизни.

«Мечтаю тренировать «Арсенал». Однако я также мечтаю о том, чтобы пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. То что я об этом мечтаю, не значит, что это произойдет. Но да, я хочу быть главным тренером «Арсенала» до конца своих дней», – сказал Анри в интервью Canal Plus.