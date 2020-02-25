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  • Анри: «Мечтаю тренировать «Арсенал». Хочу делать это до конца своих дней»

Анри: «Мечтаю тренировать «Арсенал». Хочу делать это до конца своих дней»

25 февраля 2020, 15:46
4

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри заявил, что хочет работать в «Арсенале» до конца жизни.

«Мечтаю тренировать «Арсенал». Однако я также мечтаю о том, чтобы пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. То что я об этом мечтаю, не значит, что это произойдет. Но да, я хочу быть главным тренером «Арсенала» до конца своих дней», – сказал Анри в интервью Canal Plus.

  • В ноябре француз возглавил «Монреаль Импакт» из МЛС.
  • Анри тренировал «Монако» с октября 2018 года до января 2019-го. Под его руководством команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
  • Француз играл за «Арсенал» в 1999-2007 годах.

Источник: Metro
Англия. Премьер-лига США. МЛС Арсенал Монреаль Анри Тьерри
Комментарии (4)
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Бухбух
1582638001
У Анри, как у тренера, уровень такой же, как и у большинства российских.
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Cules2013
1582652781
Пока не реабилитируешься после Монако, никому ты не нужен в топ-клубе, тем более в Арсенале, где у Артеты всё вроде бы налаживается.
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житель СПб
1586676912
Мечтать - не значит соответствовать по своим возможностям. Далеко не каждый выдающийся игрок может быть хорошим тренером. Удивительно, что он сам это еще не понял.
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