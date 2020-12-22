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  • Платини, Зидан и Анри – в символической сборной Франции всех времен по версии France Football

Платини, Зидан и Анри – в символической сборной Франции всех времен по версии France Football

22 декабря 2020, 22:39
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Журнал France Football представил команду мечты, собранную из игроков сборной Франции разных времен.

В нее вошли экс-полузащитник «Ювентуса» Мишель Платини, бывший игрок «Реала» Зинедин Зидан, экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, а также бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Фабьен Бартез.

Полностью команда выглядит следующим образом.

Голкипер: Фабьен Бартез.

Защитники: Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Мариус Трезор, Максим Боссис.

Полузащитники: Жан Тигана, Мишель Платини, Зинедин Зидан.

Нападающие: Тьерри Анри, Раймон Копа, Жюст Фонтен.

Источник: France Football
Франция Ювентус Арсенал Реал Манчестер Юнайтед Анри Тьерри Зидан Зинедин Платини Мишель
Комментарии (1)
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SmilingDevil
1608670779
Бартеза конечно даже ТОП кипером никогда не был если и был, то пару сезонов. Взяли по всей видимости за лысину и за то, что играл во временя Зизу и Анри
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