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    Платини, Зидан и Анри – в символической сборной Франции всех времен по версии France Football

    Журнал France Football представил команду мечты, собранную из игроков сборной Франции разных времен.

    В нее вошли экс-полузащитник «Ювентуса» Мишель Платини, бывший игрок «Реала» Зинедин Зидан, экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, а также бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Фабьен Бартез.

    Полностью команда выглядит следующим образом.

    Голкипер: Фабьен Бартез.

    Защитники: Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Мариус Трезор, Максим Боссис.

    Полузащитники: Жан Тигана, Мишель Платини, Зинедин Зидан.

    Нападающие: Тьерри Анри, Раймон Копа, Жюст Фонтен.

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    Источник: France Football

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