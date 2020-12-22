Платини, Зидан и Анри – в символической сборной Франции всех времен по версии France Football

Журнал France Football представил команду мечты, собранную из игроков сборной Франции разных времен.
В нее вошли экс-полузащитник «Ювентуса» Мишель Платини, бывший игрок «Реала» Зинедин Зидан, экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, а также бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Фабьен Бартез.
Полностью команда выглядит следующим образом.
Голкипер: Фабьен Бартез.
Защитники: Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Мариус Трезор, Максим Боссис.
Полузащитники: Жан Тигана, Мишель Платини, Зинедин Зидан.
Нападающие: Тьерри Анри, Раймон Копа, Жюст Фонтен.
Источник: France Football