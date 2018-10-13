Анри – главный тренер «Монако»

«Монако» объявило о назначении на пост главного тренера бывшего нападающего клуба Тьерри Анри.

Последним местом работы француза была сборная Бельгии, в тренерский штаб которой он входил с августа 2016 года.

Ранее монегаски уволили Леонарду Жардима. Под руководством португальского специалиста команда набрала шесть очков в девяти турах Лиги 1 и занимает 18-е место в турнирной таблице. Кроме того, монегаски проиграли два стартовых матча в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Монако» уволил тренера, который хотел Головина