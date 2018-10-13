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    Какой вы футболист?

    Анри – главный тренер «Монако»

    «Монако» объявило о назначении на пост главного тренера бывшего нападающего клуба Тьерри Анри.

    Последним местом работы француза была сборная Бельгии, в тренерский штаб которой он входил с августа 2016 года.

    Ранее монегаски уволили Леонарду Жардима. Под руководством португальского специалиста команда набрала шесть очков в девяти турах Лиги 1 и занимает 18-е место в турнирной таблице. Кроме того, монегаски проиграли два стартовых матча в групповом раунде Лиги чемпионов.

    «Монако» уволил тренера, который хотел Головина

    Источник: ФК «Монако»

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    13.10.2018 13:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:04

      Удачи Тьерри!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 октября 2018, 08:44

      Головин приходил при Жардиме. Как-то сложится при Анри. Грустно. (по опыту и наблюдению за последние 30 лет).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 13 октября 2018, 16:02

      Слышу Анри - сразу гол рукой вспоминаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert > kliker 14 октября 2018, 13:03

      Кажется ирландцам забил этот гол. Но он во всем признался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 13 октября 2018, 15:30

      Назначение Анри—ещё больший риск,чем оставить у руля Жардима.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > МВС 13 октября 2018, 18:12

      Что может быть хуже, чем вылет во 2 Лигу команды уровня ЛЧ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 13 октября 2018, 14:55

      Лишь бы Головина нашего не задвинул в запас

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 октября 2018, 14:44

      У Зидана получилось и у него получится и вообще у них то поколение золотое во всех смыслах...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Legenda-17 13 октября 2018, 14:35

      надеюсь, что справится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 октября 2018, 14:07

      Удачи Анри пусть будем таким же успешным тренером как был великим футболистом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 13 октября 2018, 13:52

      ожидаемая неожиданность )
      ждём филигранного прохода в верхнею часть таблицы

      8
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      Рейтинг: +190

      FitnessClub 13 октября 2018, 13:42

      Надеюсь на реанимацию клуба

      2
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