Новым тренером «Монако» Головина может стать Анри

Сегодня «Бомбардир» писал о возможной отставке главного тренера «Монако» Леонарду Жардима. Ожидается, что увольнение произойдет в течение недели.

По информации французского СМИ Nice-Matin, место Жардима в клубе может занять экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри. О подробностях переговоров с французом не сообщается.

В 2015 году – год спустя завершения игровой карьеры – Анри получил должность тренера юношеской команды «Арсенала». В 2016 года он стал помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

После ЧМ-2018, на котором бельгийцы заняли третье место, специалист покинул команду, чтобы начать карьеру главного тренера.

За «монегасков» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Игрок пропустил старт сезона из-за травмы голеностопа. В составе команды он провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.