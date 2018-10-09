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    Какой вы футболист?

    Новым тренером «Монако» Головина может стать Анри

    Сегодня «Бомбардир» писал о возможной отставке главного тренера «Монако» Леонарду Жардима. Ожидается, что увольнение произойдет в течение недели.

    По информации французского СМИ Nice-Matin, место Жардима в клубе может занять экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри. О подробностях переговоров с французом не сообщается.

    В 2015 году – год спустя завершения игровой карьеры – Анри получил должность тренера юношеской команды «Арсенала». В 2016 года он стал помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

    После ЧМ-2018, на котором бельгийцы заняли третье место, специалист покинул команду, чтобы начать карьеру главного тренера.

    За «монегасков» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Игрок пропустил старт сезона из-за травмы голеностопа. В составе команды он провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Nice-Matin

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    09.10.2018 20:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:58

      Пора набираться опыта.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 октября 2018, 21:36

      Головин как бы пас в последнем матче выдал. Так что отметился результативными действиями.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 21:27

      Когда-то надо начинать самостоятельную работу и Анри.

      3
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 9 октября 2018, 21:11

      Ну это уже Головину решать, это его "Монако" и за ним решение.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 октября 2018, 20:54

      Вариант вроде неплохой, если правдивый.
      А насчёт результативных действий Головина, так он же вроде голевой пас отдал недавно..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 октября 2018, 20:43

      Сомневаюсь в этом. Не вижу причин покидать тёплое местечко в сборной Бельгии ради тонущего Титаника.

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      Рейтинг: +906

      Rabinovi_ch > Cules2013 9 октября 2018, 20:54

      Учимся читать!

      "После ЧМ-2018, на котором бельгийцы заняли третье место, специалист покинул команду для начала карьеры главного тренера."

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Rabinovi_ch 9 октября 2018, 20:56

      не заметил, сорри. Ну так у него есть же вроде вариант со Скай Спортс. Словом дело не в том, где он сейчас работает, или не работает, а что идти в Монако, это такое же самоубийство, как в Милан, к примеру. Начинать карьеру тренера нужно в месте попроще и поспокойнее.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Rabinovi_ch 10 октября 2018, 00:43

      Не знаю, можно ли верить этой информации. На матче Тоттенхэм-Барселона, он сидел с Мартинесом (гт сб. Бельгии). Не думаю, что по дружбе.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Shotlandets86 10 октября 2018, 00:43

      Гаттузо не побоялся и вроде норм справляется.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Shotlandets86 10 октября 2018, 07:42

      Ну как норм, в прошлом году - 10 место, сейчас там же находятся, а задача - зона ЛЧ. Лучше, чем его предшественники, наверное да. Но до цели ещё далеко.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Cules2013 11 октября 2018, 11:48

      До цели далеко, это точно. Но бойцовские качества уже видны, просто нужно время и доверие руководства.

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