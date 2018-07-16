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    Анри покинул Sky Sports. Он сконцентрируется на тренерской карьере

    Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри покинул телеканал Sky Sports, где он работал экспертом.

    «За последние четыре года я получил потрясающие тренерские навыки. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы стать тренером.

    С грустью я сообщаю, что решил покинуть Sky Sports. Я хочу проводить больше времени на поле и сконцентрироваться на достижении своей цели», – написал Анри в интсаграме.

    Анри работал на Sky Sports с 2015 года. В 2016 году он стал помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

    Источник: Instagram

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    16.07.2018 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 09:48

      ну и правильно, если есть большая тяга тренировать то болтать в студии некогда. удачи на этом поприще!

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 июля 2018, 21:30

      Удачи на тренерском поприще...

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