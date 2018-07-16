Анри покинул Sky Sports. Он сконцентрируется на тренерской карьере

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри покинул телеканал Sky Sports, где он работал экспертом.

«За последние четыре года я получил потрясающие тренерские навыки. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы стать тренером.

С грустью я сообщаю, что решил покинуть Sky Sports. Я хочу проводить больше времени на поле и сконцентрироваться на достижении своей цели», – написал Анри в интсаграме.

Анри работал на Sky Sports с 2015 года. В 2016 году он стал помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.