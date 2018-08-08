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    «Монако» подтвердил информацию о травме Головина

    Пресс-служба «Монако» сообщила о повреждении полузащитника Александра Головина.

    «На сегодняшней тренировке Александр Головин получил растяжение связок голеностопа правой ноги», – говорится в тексте записи.

    Напомним, ранее 22-летний футболист был замечен на костылях в больнице. Футболист сказал, что будет восстанавливаться в течение 3-4 недель. Игрок сборной России отметил, что операция ему не потребуется.

    «Монегаски» объявили о покупке Головина 27 июля. Сумма сделки с ЦСКА составила 30 миллионов евро.

    Источник: ФК «Монако»

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    08.08.2018 16:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 9 августа 2018, 13:19

      Просто здоровья!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 9 августа 2018, 12:20

      Бурно отмечал прибытие в команду!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 августа 2018, 02:54

      Полноценного отдыха после сезона не было. Был мундиаль. Пусть эти 3-4 недели станут компенсацией. Растяжение связок голеностопа - вещь неприятная, но не драматичная. Ну, а потом - в бой!

      1
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 8 августа 2018, 22:46

      Начало обескураживающее. Здоровья парню, но эмоциональный фон от его перехода в Монако уже испорчен.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 августа 2018, 19:03

      Скорейшего выздоровления!

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 8 августа 2018, 19:01

      Скорейшего выздоровления парню.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 18:42

      Пропустит пару первых туров. Не смертельно, хотя и не желательно. Увидим его в середине сентября.

      3
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      Рейтинг: +21

      Тагир05 8 августа 2018, 17:41

      Видимо нагрузки в Монако совсем другие.

      2
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      Рейтинг: +1096

      Cubinec1989 8 августа 2018, 16:52

      Просто негодую!(

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      Рейтинг: +1096

      Cubinec1989 8 августа 2018, 16:52

      Не, ну как так то!!!(((

      0
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