«Монако» подтвердил информацию о травме Головина

Просто здоровья!
Пресс-служба «Монако» сообщила о повреждении полузащитника Александра Головина.
«На сегодняшней тренировке Александр Головин получил растяжение связок голеностопа правой ноги», – говорится в тексте записи.
Напомним, ранее 22-летний футболист был замечен на костылях в больнице. Футболист сказал, что будет восстанавливаться в течение 3-4 недель. Игрок сборной России отметил, что операция ему не потребуется.
«Монегаски» объявили о покупке Головина 27 июля. Сумма сделки с ЦСКА составила 30 миллионов евро.
Aleksandr Golovin souffre d’une entorse de la cheville droite contractée ce jour à l’entraînement. pic.twitter.com/nptD7jeoKt— AS Monaco (@AS_Monaco) 8 августа 2018 г.