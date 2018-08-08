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«Монако» подтвердил информацию о травме Головина

8 августа 2018, 16:44
11

Пресс-служба «Монако» сообщила о повреждении полузащитника Александра Головина.

«На сегодняшней тренировке Александр Головин получил растяжение связок голеностопа правой ноги», – говорится в тексте записи.

Напомним, ранее 22-летний футболист был замечен на костылях в больнице. Футболист сказал, что будет восстанавливаться в течение 3-4 недель. Игрок сборной России отметил, что операция ему не потребуется.

«Монегаски» объявили о покупке Головина 27 июля. Сумма сделки с ЦСКА составила 30 миллионов евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Россия ЦСКА Головин Александр
Комментарии (11)
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Cubinec1989
1533736319
Ну е-мое!!!(((
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Cubinec1989
1533736335
Не, ну как так то!!!(((
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Cubinec1989
1533736350
Просто негодую!(
Ответить
Тагир05
1533739262
Видимо нагрузки в Монако совсем другие.
Ответить
Cules2013
1533742971
Пропустит пару первых туров. Не смертельно, хотя и не желательно. Увидим его в середине сентября.
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Муруал
1533744060
Скорейшего выздоровления парню.
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directorpg
1533744214
Скорейшего выздоровления!
Ответить
cska-62
1533772463
Полноценного отдыха после сезона не было. Был мундиаль. Пусть эти 3-4 недели станут компенсацией. Растяжение связок голеностопа - вещь неприятная, но не драматичная. Ну, а потом - в бой!
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Almazovich
1533806456
Бурно отмечал прибытие в команду!
Ответить
Deniskl
1533809998
Просто здоровья!
Ответить
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