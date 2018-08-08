«Монако» подтвердил информацию о травме Головина

Пресс-служба «Монако» сообщила о повреждении полузащитника Александра Головина.

«На сегодняшней тренировке Александр Головин получил растяжение связок голеностопа правой ноги», – говорится в тексте записи.

Напомним, ранее 22-летний футболист был замечен на костылях в больнице. Футболист сказал, что будет восстанавливаться в течение 3-4 недель. Игрок сборной России отметил, что операция ему не потребуется.

«Монегаски» объявили о покупке Головина 27 июля. Сумма сделки с ЦСКА составила 30 миллионов евро.