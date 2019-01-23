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    Анри: «Нужно прекращать попусту разговаривать и начать спасаться»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри дал комментарий после поражения в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Метцем» (1:3).

    «Мы создали много моментов в начале матча. Моменты были у Сидибе, Головина… Но мы снова допустили ошибку, которая привела к первому голу. Что касается второго мяча, который мы пропустили, то нужно было не дать сопернику пробить. У меня есть впечатление, что я уже видел сценарий этого матча. Мы должны были вести в счете, но не смогли реализовать свои моменты. Это еще один удар для нас.

    У меня впечатление, что у нас действительно есть проблема в матчах на «Луи II». Мне сложно понять, как это возможно, ровно в той же мере, как сложно поверить в это. Команда допускает больше ошибок дома, чем на выезде.
    В такие моменты нужно быть одним целым, мы должны поднять голову. Мы должны быть более результативными как в атаке, так и в защите. Нужно быть сильнее духом. У нас получилось справиться с этими проблемами, но мы вернулись в начальную позицию.

    Мы создадим боеспособную группу и отправимся в бой. Эта группа будет состоять из игроков, у которых есть этот несломимый стержень клуба на генетическом уровне. Мы усилимся в этом аспекте. Нужно прекращать попусту разговаривать и начать спасаться. Будущее игроков и клуба нераздельно с Лигой 1. Нужно выбираться из этой критической ситуации и делать это как можно скорее», — приводит слова Анри пресс-служба клуба.

    • В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 15 очками.
    • Головин принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых отдал одну голевую передачу.
    • «Монако» этой зимой потратило не менее 25 миллионов евро, подписав Сеска Фабрегаса, Налдо, Вильяма Венкера и Фоде Балло.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    23.01.2019 08:58
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:51

      Эта игра не так важна для Монако. Удивляет то, что проигрываю на своем поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 января 2019, 10:34

      давно уже пора... увлеклись продажей футболистов ...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 января 2019, 10:09

      Ну давай.. Ты там для чего?

      3
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