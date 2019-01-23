Анри: «Нужно прекращать попусту разговаривать и начать спасаться»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри дал комментарий после поражения в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Метцем» (1:3).

«Мы создали много моментов в начале матча. Моменты были у Сидибе, Головина… Но мы снова допустили ошибку, которая привела к первому голу. Что касается второго мяча, который мы пропустили, то нужно было не дать сопернику пробить. У меня есть впечатление, что я уже видел сценарий этого матча. Мы должны были вести в счете, но не смогли реализовать свои моменты. Это еще один удар для нас.

У меня впечатление, что у нас действительно есть проблема в матчах на «Луи II». Мне сложно понять, как это возможно, ровно в той же мере, как сложно поверить в это. Команда допускает больше ошибок дома, чем на выезде.

В такие моменты нужно быть одним целым, мы должны поднять голову. Мы должны быть более результативными как в атаке, так и в защите. Нужно быть сильнее духом. У нас получилось справиться с этими проблемами, но мы вернулись в начальную позицию.

Мы создадим боеспособную группу и отправимся в бой. Эта группа будет состоять из игроков, у которых есть этот несломимый стержень клуба на генетическом уровне. Мы усилимся в этом аспекте. Нужно прекращать попусту разговаривать и начать спасаться. Будущее игроков и клуба нераздельно с Лигой 1. Нужно выбираться из этой критической ситуации и делать это как можно скорее», — приводит слова Анри пресс-служба клуба.