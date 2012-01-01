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    Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер Европы. Уволенные Моуринью и Анри – в топ-3 из-за компенсаций

    Издание France Football назвало самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

    1. Диего Симеоне, «Атлетико» – 41 миллион евро в год;

    2. Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед» до декабря-2018 – 31 (вместе с неустойкой);

    3. Тьерри Анри, «Монако» до января – 25,5 (с зарплатой за три месяца и неустойкой);

    4. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – 24;

    5. Эрнесто Вальверде, «Барселона» – 23.

    • Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с годовым заработком 130 миллионов возглавил подобный рейтинг издания о футболистах.
    • В марте таблоид The Sun опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.

    Источник: Football France

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