Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер Европы. Уволенные Моуринью и Анри – в топ-3 из-за компенсаций

Издание France Football назвало самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

1. Диего Симеоне, «Атлетико» – 41 миллион евро в год;

2. Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед» до декабря-2018 – 31 (вместе с неустойкой);

3. Тьерри Анри, «Монако» до января – 25,5 (с зарплатой за три месяца и неустойкой);

4. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – 24;

5. Эрнесто Вальверде, «Барселона» – 23.