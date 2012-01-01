Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер Европы. Уволенные Моуринью и Анри – в топ-3 из-за компенсаций

Издание France Football назвало самых высокооплачиваемых тренеров Европы.
1. Диего Симеоне, «Атлетико» – 41 миллион евро в год;
2. Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед» до декабря-2018 – 31 (вместе с неустойкой);
3. Тьерри Анри, «Монако» до января – 25,5 (с зарплатой за три месяца и неустойкой);
4. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – 24;
5. Эрнесто Вальверде, «Барселона» – 23.
- Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с годовым заработком 130 миллионов возглавил подобный рейтинг издания о футболистах.
- В марте таблоид The Sun опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.