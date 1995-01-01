The Sun: Гвардиола, Покеттино и Сульшер – самые высокооплачиваемые тренеры АПЛ

Таблоид The Sun представил рейтинг зарплат тренеров английской Премьер-лиги.

Список возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с годовой зарплатой 17,5 миллионов евро.

Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма» – на второй позиции с показателем 10 миллионов.

Уле-Гуннар Сульшер получает 8,7 миллионов от «Манчестер Юнайтед». Напомним, 28-го марта норвежец стал полноценным тренером после трех месяцев в статусе исполняющего обязанности.

Жозе Моуринью, работавший с «Юнайтед» с мая 2016 года по декабрь-2018, получал 17,5 миллионов.

Остальные три позиции заняли:

4. Юрген Клопп, «Ливерпуль» – 8,2 миллиона;

5. Унаи Эмери, «Арсенал» – 7;

6. Маурицио Сарри, «Челси» – 6.

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