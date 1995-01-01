«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Сульшера главным тренером на постоянной основе

да я уже 10 раз эту новость читал за последние месяца 2. Че там происходит?
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды на постоянной основе.
Манкунианцы заключили с 45-летним специалистом контракт сроком на три года.
19 декабря прошлого года норвежец стал исполняющим обязанности тренера «МЮ», подписав соглашение до конца сезона.
- Под руководством норвежца «Юнайтед» после 31-го тура (в активе команды на одну игру меньше) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.
- Также Сульшер вывел «МЮ» в четвертьфинал ЛЧ, обыграв по сумме двух встреч «ПСЖ» (0:2 -дома, 3:1 – в гостях).
- В качестве игрока Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996-го по 2007 года. Провел 366 матчей и забил 126 голов.