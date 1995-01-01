«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Сульшера главным тренером на постоянной основе

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды на постоянной основе.

Манкунианцы заключили с 45-летним специалистом контракт сроком на три года.

19 декабря прошлого года норвежец стал исполняющим обязанности тренера «МЮ», подписав соглашение до конца сезона.