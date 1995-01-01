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    «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Сульшера главным тренером на постоянной основе

    «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды на постоянной основе.

    Манкунианцы заключили с 45-летним специалистом контракт сроком на три года.

    19 декабря прошлого года норвежец стал исполняющим обязанности тренера «МЮ», подписав соглашение до конца сезона.

    • Под руководством норвежца «Юнайтед» после 31-го тура (в активе команды на одну игру меньше) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.
    • Также Сульшер вывел «МЮ» в четвертьфинал ЛЧ, обыграв по сумме двух встреч «ПСЖ» (0:2 -дома, 3:1 – в гостях).
    • В качестве игрока Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996-го по 2007 года. Провел 366 матчей и забил 126 голов.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7399

      DeStar 24 минуты назад

      да я уже 10 раз эту новость читал за последние месяца 2. Че там происходит?

      0
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      Рейтинг: +1771

      Dgad 31 минуту назад

      Вот и МЮ нашел своего тренера) Удачи клубу и Уле

      0
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      Рейтинг: -61

      BARCLAYS_APL 54 минуты назад

      Радуйтесь г а н д о н ы

      0
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      Рейтинг: +4026

      батог > BARCLAYS_APL 48 минут назад

      Вызываю огонь на себя, что ли ???

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      Рейтинг: +567

      SarJr 54 минуты назад

      Наконец то!!!

      0
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      Рейтинг: +572

      Den Bull 1 час назад

      Ну теперь подогнать летние трансферы и в счастливый путь!

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      Рейтинг: +1106

      gor77 1 час назад

      Вот и славно!!! Удачи МЮ!!!
      Теперь всё сошлось!
      Не зря ESPN FC написал ранее, что "...теперь «Юнайтед» полон решимости добиться успеха с более стратегическим подходом к трансферному рынку."

      0
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      Рейтинг: +596

      Dizayner 1 час назад

      чтд

      0
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      Рейтинг: +3816

      84aivengo 2 часа назад

      поздравляю !!!

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      Рейтинг: +216

      yarik1_78 2 часа назад

      Хорошая новость,удачи Уле!!!

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