France Football: Месси зарабатывает 130 миллион в год, Роналду – 113, Неймар – 91,5

Издание France Football представило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Первое место занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Годовой доход 32-летнего игрока составляет 130 миллионов евро.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получает 113 миллионов. Это на 10 больше, чем в «Реале», за который он выступал на протяжении девяти лет до июля-2018.

Нападающий «ПСЖ» Неймар занял третью строчку. Бразилец зарабатывает 91,5 миллионов.

Четвертое место у Антуана Гризманна («Атлетико», Франция) – 44 миллионов. На пятом Гарет Бэйл («Реал», Уэльс) – 40,2 миллиона.

Полный список будет опубликован завтра, 2-го апреля.