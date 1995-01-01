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    France Football: Месси зарабатывает 130 миллион в год, Роналду – 113, Неймар – 91,5

    Издание France Football представило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

    Первое место занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Годовой доход 32-летнего игрока составляет 130 миллионов евро.

    Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получает 113 миллионов. Это на 10 больше, чем в «Реале», за который он выступал на протяжении девяти лет до июля-2018.

    Нападающий «ПСЖ» Неймар занял третью строчку. Бразилец зарабатывает 91,5 миллионов.

    Четвертое место у Антуана Гризманна («Атлетико», Франция) – 44 миллионов. На пятом Гарет Бэйл («Реал», Уэльс) – 40,2 миллиона.

    Полный список будет опубликован завтра, 2-го апреля.

    Источник: Football France

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +65526

      Рубик Докоян 6 минут назад

      Это не годовая зарплата в клубе, а годовой доход. И здесь большая доля спонсорских и рекламных контрактов игроков с различными компаниями. Вскоре к первой тройке присоединится Мбаппе, к нему уже выстроилась очередь спонсоров с предложениями по рекламным контрактам.

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      Рейтинг: +2465

      Freyk 17 минут назад

      Первые два места – все понятно. А Неймар и Бэйл, как минимум, не заслуживают тех денег, которые они получают.

      P.S. Не говорю, что они плохие футболисты. Хорошие, должны быть в десятке, но не в пятёрке.

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