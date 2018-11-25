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    Анри – после победы в Лиге 1: «Мы по-прежнему в зоне вылета»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал победу над «Каном» в матче 14-го тура Лиги 1. Команда выиграла в официальном матче впервые с августа.

    «Эта победа – огромное облегчение. Она была нам нужна. Я рад за игроков и болельщиков.

    Результат немного успокоил нас. Но не стоит делать поспешных выводов, потому что вы по-прежнему находимся в зоне вылета. Впереди еще много игр, где нас ожидает тяжелая борьба.

    Фалькао? Он показал, кто он такой (забил единственный гол – прим. «Бомбардира»). Но также отмечу Бадиашиле и Пьерра-Габриэля. Доволен всей командой», – цитирует француза пресс-служба «монегасков».

    «Монако» набрал семь очков и занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Монако»

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    25.11.2018 13:57
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    Комментарии185
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:57

      "Монако" на дне, где этот клуб никто не ждал. Подниматься придётся по ступенькам, а не на лифте. А мы на плаву в любое время и каждый день. Наша плавучая база не тонет...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 07:54

      Олег, Аксакалище, с Днюхой ! Асеr в чате первый,а я второй ! ))
      Здоровья, долголетия, веры в будущее и вечной радости от внучки ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 08:10

      Доброе утро, Макс ! Спасибо за поздравление. И тебя с удачным прогнозированием в чате по вчерашним играм.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 08:21

      Олег, дружище....! мои искренние поздравления! (и откуда народ узнал?)
      главное что в тебе есть искра, а значит в любой момент можешь зажечь!
      бодрых и долгих лет, и пусть с тобой всегда будет то что тебе дорого!
      ещё раз с днюхой..!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 08:30

      Привет, Андрюша ! Да я 3 недели назад зашёл в свой профиль и добавил записи. Чтобы каждый раз не пояснять пэтэушникам какой у меня стаж спортивный. Спасибо, дорогой, за поздравления.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 08:34

      ааа! во так...!
      я пока убежал, но буду наведываться ...
      много не пей.. держись до вечера)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 08:56

      Я тут отвлёкся, собираясь в дорогу. У нас похолодало -7. Пришлось доставать зимнюю обувь и всё остальное приготовить. Сегодня внучкой не долго придётся гулять, чтобы она не замёрзла, сидя в коляске. Я пить много не планирую. ))) Тебе удачи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 09:41

      Зёма,) с Днём Рождения!
      Пусть и дальше твоя энергия приносит всем радость ,
      а работоспособность вызывает восхищение и лёгкую зависть..
      Ну,и по нашему,по стариковски,конечно здоровья нев.бенного..!))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 12:38

      Олег, я про чат упомянул не потому, что я там что-то удачно спрогнозировал, а потому, что там тебя первый поздравил Acer2003 (Андрей), собственно от него я про твою днюху и узнал ))

      PS С кем не успел поздоровался, всем ПРИВЕТ ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 13:02

      Олег для мня, это "бочонок" житейской мудрости.... уж никто кто так не сведущ в бытовых вопросах и вопросах спортивных

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 13:47

      С Днём Рождения !))
      Наилучшие пожелания !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 15:02

      Пусть жизнь идет спокойно.
      Живи не зная бед.
      И крепкого здоровья.
      И долгих ,долгих лет!
      С Днем Рождения Олег!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 28 ноября 2018, 16:56

      Привет, Лёша ! Спасибо, дорогой, за поздравление ! У нас стимул есть пожить по дольше, радуясь как растут наши внуки.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 28 ноября 2018, 16:59

      Приветствую Толя ! Спасибо, дорогой за, поздравление. Моя цель прожить до 80-и лет, чтобы с внучкой по дольше общаться, а там может еще появятся.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 17:00

      Понял, Макс. Зайду на чат по благодарю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 17:01

      Спасибо, Андрюша ! Где-то Энштейн, а где-то Митрофанушка... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 28 ноября 2018, 17:02

      Привет, Максим ! Спасибо за поздравление и пожелание !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 17:04

      Приветствую Саша ! Спасибо за поздравления и пожелание. Парни всем благодарен. Всему сообществу хорошего настроения и приятного просмотра сегодняшнего футбола.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 28 ноября 2018, 18:46

      Хороший денёк..
      "Вини-пух и все,все ,все...")))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 18:48

      В графе "семейное положение" пишу - безвыходное.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 28 ноября 2018, 18:51

      (с) вини - пух и все все...

      а ведь "в этом горшочке когда то был мёд...")

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > shinnik 28 ноября 2018, 18:51

      (с) "Вини-пух и все,все ,все...")))

      Здорово Лёха !

      - Так и хочется сказать словами из доброго детского мультика
      - Какими ? Ребята давайте жить дружно ?
      - Нет. Винни, у тебя есть ружьё ?!
      ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 18:52

      Чем больше у вас денег, тем больше женщин, желающих разделить с вами вашу старость.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 18:53

      (с) в графе семейное положение ...

      в графе "семейное положение" пишу - с начало догоните ..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 18:54

      В ресторане официант сдвигает столы. Другой спрашивает:
      - Что, банкет будет?
      - Нет, клиент заказал шею жирафа.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 18:55

      Как начать бизнес с нуля?
      1) Родиться в богатой семье.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 18:57

      Андрик, привет. Сегодня у олигархов выходной ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 28 ноября 2018, 18:57

      Медвежонок Пух погряз в поздравлениях,сьел горшок валидола и притих...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:02

      (с)... у олигархов выходной?

      да нет Макс , куют железо как обычно, просто погода говно, на лавочке тайм-аут...
      а по подъездам я своё уже отлазил... не лепо там уже выгляжу..

      ...и вот я здесь!)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 28 ноября 2018, 19:04

      (с) погряз в поздравлениях ...

      ну или показывает ослику как - входит и выходит..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:05

      Как говорила тетя Циля: "Жена была создана богом для того, чтобы муж не умер от счастья!"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:08

      Служебные собаки бьют дворовых за то, что те не служили.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:14

      (с) за то что те не служили

      я всю жизнь думал, что я дворняга, пока на золотой поводок не пристегнули... )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:19

      в кратце пробежался по следам именинника.... его сегодня в чате прописали...)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:22

      го сегодня в чате прописали...)
      ---------
      чуть до "вписки" не дошло....))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:22

      Андрик угадай в чём прикол такого предложения
      "Давала попу попала в ад" ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:23

      (с) его сегодня в чате прописали...)

      эмигрировал )) Философский пароход ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 28 ноября 2018, 19:26

      (с) чуть до вписке не дошло ...

      да вооще "вписец" кокой то...)
      технично переложил на меня свои "разборы" с Саняй п ...)
      ....хотя я вошёл в положения... Олег сегодня на разрыв, его просто на всех не хватает..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:28

      Добрый вечер всем! Приятного времяпровождения.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:30

      (с) давала попу попала в ад

      либо не тому попу давала, либо нехер в опу давать..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 19:31

      привет нокаутёр ...! )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > zigbert 28 ноября 2018, 19:31

      Здорово, Саня. Арсенал сегодня неожиданно наказал Оренбург, хотя до игры со всех сторон просматривалась нерезультативная ничья ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:34

      Не просите ни у бога, ни у дьявола. Просите у ясеня - больше толку.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:34

      Андрей привет! Нашел. Его зовут Алексей Архиповский - виртуоз игры на балалайке. Советую посмотреть и послушать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:35

      (с) либо не тому попу давала, либо нехер в опу давать..))

      Андрик, не ищи смысл в этом выражении, а просто внимательно посмотри на его побуквенную конструкцию

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:37

      Макс привет! Очень неожиданный результат. На своем поле с таким счетом уступают только топ командам.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > zigbert 28 ноября 2018, 19:41

      (с) с таким счетом уступают только топ командам.

      Или топ-букмеккерским конторам )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:43

      У меня друг один - юрист и боксер. С ним спорить ВООБЩЕ БЕСПОЛЕЗНО!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:43

      В пятницу вечером выпей воды — удиви печень!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:44

      Проще сказать, что всё нормально, чем объяснять, почему всё так %уёво.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:44

      (с) посмотри на кострукцию

      чего то там "до вала " .... ну не знаю... кострукция... чем ближе к аду тем всё больше конструкция рушится... не могу пазлы складывать..

      я не Толян, сдаюсь Макс )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:46

      Читается и с права налево и с лева направо одинаково
      PS О великий и могучий ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 19:47

      (с) Алексей Архиповский ...

      гляну Сань... я люблю народное творчество... так что бы с кружевами..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:49

      - Неужели у нас нет закона?
      - Есть, просто он не всем по карману.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:51

      (с) с право на лево...

      да я уже и с верху в низ, и вдоль и по перёк... и так и сяк... всё равно какая то - адская жопа выходит )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:52

      Или -- всегда сверху... ( семейное положение )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:52

      Дал объявление типа: "Ищу подругу жизни!", откликнулись человек двадцать мужиков...
      - Что пишут?
      - Все как один написали: "Возьми мою".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:53

      Лишь бы не с двух 00... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:55

      Предлагают, похоже не подругу жизни, а подругу в смерти... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:55

      Когда читаешь с права на лево читай просто буквы и получится смысл ровно такой же когда читаешь слева на право

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 19:56

      послушал немного Сань! вещь...!
      в умелых руках и табуретка запоёт..!
      знаешь кого мне сразу напомнило...? Эвана Допсана, канадский гитарист ... можешь тоже глянуть, есть сходство

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:56

      Андрей я бы не назвал это народным творчеством. Игру на гитаре мы не называем народной.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:56

      Надо привести друга каратиста-аналитика и пусть спорят...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 19:56

      (с) а подругу в смерти..

      Помощницу в смерти..)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:58

      Если закон не по карману, то его лучше зашить и ходить с мешком...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:58

      Ускорит этот процесс безусловно...

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 19:59

      (с) ....читай просто буквы..

      вон оно чё михалыч....)) тут через жопу оказывается читать надо..)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:00

      Она больше приучена по понедельникам удивляться, если хозяин не похмеляется...

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      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:00

      Допсана не слыхал. Надо будет проверить и послушать. Кстати Архиповский твой земляк.

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:00

      Называется такая х*рь - палиндром (когда и туда, и обратно читается)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:01

      Чем больше денег, тем больше родственников...

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      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:03

      Привет Олег! Еще раз с Днем Рождения! Как день проходит?

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      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 20:04

      (с) я бы не назвал игру на гитаре народным творчеством

      я Сань вообще не делю всё такими категориями... иногда и народное творчество хуже попсы.
      включи "казак ФМ" и облюёшься.... а типа фольклор...
      послушай, у балалаечника много общего с этим гитаристом

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      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 20:07

      (с) ...твой земляк

      оказывается,
      не только в бубен бьём
      но и на балалайке магём...))

      5
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      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:08

      Там у вас репера Хакски говорят арестовали?

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 20:08

      Добрый вечер, Саня, и всей братве ! Нормально, телефоны звонят, ))) печень не напрягается, всё в меру и не спеша в течение дня. С внучкой погулял, а завтра выходной намечается. )))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:10

      Олег, как проходит полёт..? давленье в норме..?)

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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:11

      Олег, как думаешь Сарай сегодня паровозов сделает или в ничейку сгоняют ?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:11

      Спасибо, Андрюша. Полёт нормальный, под ручным управлением. )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:14

      Да, ещё в игре Бабушкин Матрас против Головина я поставил на ничью ))

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      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:14

      Ну молодец Олег. Так держать. И не унывать главное.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:15

      Не знаю как у турок пойдёт игра в эту московскую погоду. А так больше склоняюсь к ничьей.

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:15

      (с) полёт..? давленье в норме..?)

      Андрик, на полёты с плохим давлением не выпускают )))

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      zigbert > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:16

      Макс думаешь Монако способно на ничью?

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      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 20:17

      А что остаётся, Саша. Дети устроены, жильём обеспечены, внучка растёт. Только держать форму и поддерживать здоровье надо...

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      MaxRnD > zigbert 28 ноября 2018, 20:17

      Там кф 7.5 ! )) Буду тихо молиться, хотя конечно это и маловероятно в их нынешнем беспросветном состоянии ))

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      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:20

      Вот это я с тобой согласен. Форму надо держать и не расслабляться ,ну если только иногда.

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      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 20:20

      (с) твой земляк

      википедия: Архиповский г. Туапсе

      именно там нас мусора(пардон Олег - менты) и приняли когда мы срочно с Адлера валили..)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:20

      ))) Думаю матрасники никаких шансов не оставят " Монако". Я бы тут и ТБ поставил.

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      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 20:22

      Расслабляться надо, как без этого ? Но уже по возрасту и возможностям...

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      zigbert > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:22

      Да чем черт не шутит ,может и повезет.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:22

      Да, ХЗ, Олег ! Арсенал сегодня в гостях тоже 4 мяча вроде как не должен был бы сегодня забить Оренбургу ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:22

      (с) на полёты с плохим давлением не выпускают

      это ПТУшников. а опытные пилоты типа Олега, даже разрешения на полёт не спрашивают) махнул рукой... и ..поехали...)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:24

      Надо рассредотачиваться, а не толпой двигать привлекая внимание. Как говорили в наше время : " Больше 3-х не собираться"...

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      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:25

      Конечно возможности у всех разные. По доходу и расход.

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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:26

      Новость отличная

      https://bombardir.ru/news/564307-V-Rostove-na-Donu-postroyat-novuyu-bazu-Na-nee-vydelili-473-milliona

      Только бы действительно до ума довели, а не как всегда .....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:28

      На Кубок вообще у нас весело игры проходят. А тем более теперь и ответки будут. Кто-то больше на игры РПЛ сосредоточен, а кубок сейчас только с ритма сбивает и дополнительный напряг даёт. Все же помнят историю "Тосно". Победители Кубка, но где они теперь ?...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 20:28

      Безусловно и возможности организма я имел в виду.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:29

      Было время на автопилоте часто домой рулил... )))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:30

      (с) больше 3х не собираться

      усиленно делали вид что впервые друг друга видим... не прокатило..)

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      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:31

      срочно с Адлера валили.
      Все это издержки бурной молодости Андрей.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:32

      (с) на автопилоте часто домой рулил... )))

      И со стюардессами ! )))

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      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:37

      Вот организм то у нас не все стараются беречь.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:38

      Когда все из одного райцентра и оказались в другом городе, то уже ясно, что не прокатит...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:39

      В том состоянии только их и не хватало... )))

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      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 20:40

      Уже достаточно его потрепали по жизни, теперь остатки надо сохранить.)))

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:42

      (с) издержки бурной....

      кто знает, может на закате тоже сверкнуть получится ..

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:43

      Как там сегодня наши славные "паровозы" ,пройдутся по туркам или вновь им поставят шлакбаум?

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:43

      Толян крадётся....)

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:46

      побуквенную конструкцию
      =--------------------)
      Ему больше понравится другой палиндром..
      "Лазер Боре хер обрезал"

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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > zigbert 28 ноября 2018, 20:46

      У паровозов проблемы как у Хьюстона. Сольют, как пить дать, хотя я поставил на ничью ))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:46

      Как сказал Маяковский:"Светить всегда ,светить везде..."

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 20:47

      Не знаю как турки сейчас готовы играть в этих погодных условиях, но "Локо" в защите слаб. Будет реализация, есть надежда на победу, а не то получится как всегда...

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      MaxRnD > shinnik 28 ноября 2018, 20:47

      (с) "Лазер Боре хер обрезал"

      Лёшич, не пали Боре контору ))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 20:49

      (с) .....светить везде...

      "...светить и не каких гвоздей")

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 28 ноября 2018, 20:52

      (с) ...хер обрезал


      )))+++ зачёт!

      ...и дупло зашпаклевал..)

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 20:54

      (с) придётся... усугубить

      ....в особо тяжких размерах... не меньше бутылки..)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:54

      Очередями и короткими перебежками к телевизору... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > shlomo 28 ноября 2018, 20:54

      Здорово, друже !
      Да, результат сегодняшней кубковой игры - это какая-то теория БРЕДА ! (((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 28 ноября 2018, 20:56

      Давай наливай и поднимай настроение, а то за недозаказ на гору запишем... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 28 ноября 2018, 20:56

      (с) и дупло зашпаклевал

      б...ля ....на борено очко шпаклёвки три "биг-бега" понадобится )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 20:57

      Игры на Кубок сейчас будут как пятое колесо в телеге.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > zigbert 28 ноября 2018, 20:59

      Саня, ничья на Атлетико-Монако уже начала накрываться медным тазом )))))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 20:59

      (с) ..пятое колесо в телеге

      но не для Оренбурга или Арсенала ..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 28 ноября 2018, 21:01

      (с) накрывается медным тазом

      а чё, на хет-рик Головина никто не догадался поставить?)

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 28 ноября 2018, 21:03

      Атлетико конечно другая весовая категория.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 21:04

      С играми на Кубок у них и игры в РПЛ пойдут через 2-3 дня, а они к этому будут не готовы, тем более есть уже определённая усталость и зимние погодные условия.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 28 ноября 2018, 21:05

      (с) а чё, на хет-рик Головина никто не догадался поставить?)

      Зачем на такую банальщину ставить ?

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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 21:07

      Отвалюсь на просмотр Локо.
      Если вдруг не вернусь, то всем спокойной ночи ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 21:09

      Понял. Тоже их смотрю. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 28 ноября 2018, 21:14

      Вкусненько будет, а чего так поздно готовить собрался на ночь глядя ?... Вполне возможно, защита неорганизованная у Локо.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 28 ноября 2018, 21:16

      Привет Толя! Добрый будет ужин. А у меня вот пельмени.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 28 ноября 2018, 21:18

      Понятно. Я мог рано утром готовить, когда мои все ещё спали. но это время моё, просмотр спортивных телепередач. Готовить стараемся днём, когда я гуляю с внучкой или когда она с матерью спит, то бабка готовит.

      5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 21:19

      Вроде бы турки никакой опасности не представляют.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 21:21

      Два сапога пара. У кого будет лучшая реализация у того больше шансов на победу, а так больше на ничью тянет.

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 28 ноября 2018, 21:22

      А по моему пельмени засыпал в кастрюлю и никаких хлопот.

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 21:23

      (с) пельмени поперёк горла встали

      как и мне "уральские пельмени" ... а когда то их любил

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 21:25

      Смолов старается сегодня ,должен забить.

      5
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      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 21:27

      (с) вчера чехи.....

      вчера чехи, сегодня турки... мы как то чересчур гостеприимны стали..! не находите?

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      zigbert > shlomo 28 ноября 2018, 21:27

      Что понравилось - стадион сегодня заполнен.

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      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 21:31

      (с) не просто много , а очень много

      с осторожностью включаешь телевизор и думаешь - хоть бы на Урганта не нарваться ....

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      zigbert > shlomo 28 ноября 2018, 21:33

      В чужие ворота всегда трудней забить. А в свои ,легким движением ноги...

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      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 21:37

      (С) разгадывать некому

      так путали следы что сами заблудились..)
      не ну, нам то покуй, в каждом втором Сусанин живёт... главное тех кто шёл по следу тоже в трясине сгноим )

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      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 21:40

      Крыховяк 1:0. Появились призрачные надежды.

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      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 21:45

      (с) крыховяк 1:0

      Сань, Крыховяк это слишком громко сказано ))
      скорей негр "удачно" подсуетился)

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      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 21:49

      (с) второй отскок нужен

      так живём Толян, то на отскоках, да на откатах)

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      zigbert > Project Бабангида 28 ноября 2018, 21:50

      Такая задумка была Андрей. Тонкий расчет.

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      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 21:51

      Пока на фланге обыгрывает защитника, но со своевременным пасом проблема. Пока с другом из Киева разговаривал и гол забили. Рикошет, кажется был или мне показалось.

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      zigbert > zigbert 28 ноября 2018, 21:52

      Надо заканчивать. Спокойной ночи!

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      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 21:53

      (с) тонкий расчёт

      да мы вообще халяву уважаем...
      если негры ещё туркам напихают, без тени сомнения себе всё припишем..)

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      zigbert > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 21:54

      Да рикошет Олег. Должно же когда то повезти.

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      ВетеR > zigbert 28 ноября 2018, 21:56

      Добрый вечер !
      Именинника ещё раз поздравляю !
      Сдаётся, не сдюжит Паровоз...

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      Project Бабангида > ВетеR 28 ноября 2018, 22:00

      (с) не сдюжит паровоз

      у нас ещё бронепоезд на запасном пути....
      хотя не ево ли мы вчера на цветмет сдали ?!

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      Project Бабангида > zigbert 28 ноября 2018, 22:01

      давай Санчес...! будь успешен !

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 22:04

      Олег , что говорит и показывает Киев? газом запаслись...? или своим же собственным метаном душу себе греют?

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      Рейтинг: +12213

      ВетеR > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:07

      А вот оно как !, 2-0

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 22:20

      Пока возился с новым комплектом белья. Мне мои девки подарили два комплекта белья и несколько трусов как я искал. Блин, Польша делает, а наши какую-то хрень шьют из бог знает чего. Так что я завалился на новый комлект белья и в новых трусах.))) А тут и второй гол забили. Так и третий залетит.))0

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      Рубик Докоян > ВетеR 28 ноября 2018, 22:22

      Вечер добрый, Макс. Спасибо. Да пока турок заморозили и мельдонят их паровозники наши.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 22:24

      мне иногда кажется что наше правительство с украинским соревнуются - кто своих холопов сильней загнёт

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:26

      Ой, там дурдом, конечно. Но мы с другом об этом не говорим, мы на разных позициях с ним в тих вопросах. Как работа, они все работают, трое детей в школе. Он главным инженером на каком-то заводе, но платят мало, а в Киеве цены не слабые, снимают трюшку. Дочь и зять врачи на нескольких работах крутятся. Так вот и живут уже 4 года. Иногда приезжают в Донецк и в Донецкую обл. проведать друзей и могилы родственников.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 22:28

      да и мы тут Олег в батраках у евреев ... с другой стороны нам мозги промывают

      2
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:29

      Где кто дурней и майданутей. Нас хоть масштабы да энергоносители выручают, а там с этим труба. И всё, что связано с этой обстановкой. Радикалы и маргиналы с националистами рулят. А при этом военном положении там вообще беспредел будет окончательный для криминала.

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      Project Бабангида > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:30

      (с) кто своих холопов круче загнёт

      в Лондоне уже принимают ставки

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:31

      У нас хоть выбор какой-то есть в больших городах и там где есть работа. Люди работают , погружены в свои заботы и им по фиг кто там и что там на верху сказал и по обещал. На свои силы рассчитывают. Это для пенсионеров и малоимущих и прочих зависимых людей проблема.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:32

      Ставки на очередных Скрипалей ?... )))

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      Рубик Докоян > zigbert 28 ноября 2018, 22:34

      Сегодня пруха у Локо. Спокойной ночи, Саня, до завтра.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 22:38

      (с) у на хоть выбор есть

      им тоже выбор оставили... всё демократично
      иди работай и оставайся нищим
      иди воруй живи красиво но не долго
      ежай поляком драить сортиры
      или не е...б...и мозги , ложись сразу в гроб и освобождай территорию

      выбор настолько обширный , на столько же и шикарный


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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:41

      Да они уже давно где только не работают как молдаване и прибалты. Все же думали, что они Россию кормили. А как отделятся так заживут по богатому, как же зажили...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 22:45

      (с) думали они россию кормили..... отделятся заживут.... зажили

      )))+

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 22:50

      Ну я же помню все наши разговоры с соседями и друзьями. А через два года уже в Россию на заработки стали мотаться и продавать, то, что с завода тащили или чем с ними расплачивались. В основном посудой местного производства. И за мной только и бегали, поменяй рубли на купоны...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 22:51

      Олег, Локо тебя поздравил!

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 22:54

      (с) поменяй рубли на купоны

      судьба как к тебе благосклонна... и с Молдавии и с Украины вовремя смотнул... чуйка не подвела..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 23:30

      Да я бы и не расстроился, если бы и проиграли. Вот ЦСКА вчера надо было выигрывать.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 23:32

      С Молдавии отец свалил, мне тогда 1,5 года было. Родители учительствовали, но жилось туго и батя уже за 3 года работы на Донбассе, тянулся к городу. Тем более как работник был на счету и мужики говорили, что всегда будут рады, если он вернётся. Сделали ему вызов, но не отпускали маму, она была член партии и в райкоме упёрлись. Но потом отпустили. И отцу помогли и с работой и с жильём его прежние начальник и евреи по национальности. Но в 1992г, чуть было не вернулся в Молдавию, когда Союз рухнул. Но там сказали, что пенсию эту он в Молдавии не сможет получать и родители остались. А мне ну чисто повезло...))) Меня дома часто подкалывали отпуске по поводу отъезда в Питер. Меня же тоже не отпускали. И на коллегии в областном УВД я завёлся. После коллегию сразу пошёл в обком к третьему секретарю по идеологию. Объяснил ситуации, что по семейному перевожусь, жена и дочь в Ленинграде, а меня не переводят, видите ли у них не комплект. Потом написал письмо замминистру СССР по кадрам в начале декабря. А через 3 недели получил положительный ответ. Так это письмо мне, наверное раз 5-6 вскрывали . Что там пишут кому-то из МВД СССР в общагу... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 23:35

      интересная судьба...!
      вот таким интересным способам , полку зенита прибыло )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 23:38

      ну что Олег.... ещё раз с днюхой! всяческих тебе благ, и радостных глаз внучки(знаю что для тебя это важно) ... завтра свидимся ..

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      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 23:39

      Толик, до завтра дружище!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 23:44

      Спасибо, Андрюша. Отдыхай и до завтра !

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      Project Бабангида > shlomo 28 ноября 2018, 23:45

      ...(с) ноченьки

      на улице моросит поэтому сегодня на "сухую" )

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      ...
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      Рубик Докоян > shlomo 28 ноября 2018, 23:47

      Да, раскатали "Ливер". Но у них была проблема с защитой. она и осталась. Ну вот и пенальти забили. 1:2 уже сохраняет интригу на второй тайм.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 23:47

      Зато у нас -7

      3
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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 23:48

      (с) парень сел за взятку ..... получил служебную трёшку ...

      каждому по заслугам ордена)

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 23:48

      Да уж крови мне попили. Полгода фаберже крутил кадровик здесь, а потом в Донецке. А как написал в МВД всё решилось. Он мне тут пихал, думаешь написал и тебе тут место будет. Да мне по фиг было. Я в несколько мест сам тыкнулся. Мне говорят, что против меня ничего не имеют, но тут от свой кандидат уже есть, ему уже я обещал. Я плюнул и не стал никуда ходить. Аттестат денежный у них лежит. Меня подвесили в ОБХСС, деньги идут хоть я и не работаю. А потом вот опять случай, парень сел за взятку и как раз из отделения где я рядом жил. И в этом отделении хорошо квартиры давали. Дочь через год родилась. Я собрал документы и через год получил служебную трюшку. В которой и сейчас живу со своей.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 ноября 2018, 23:52

      Да как мне рассказывал мой старшой Серёга был нормальным пацанам. Но тёща торгашка пилила, что мало зарабатывает семью не обеспечивает. А тут пьяный лётчик гражданской авиации, учился здесь в академии, член партии из Азербайджана сам. Ну и предложил бабки. Он 300р с него срубил. Потом также других стал отлавливать. этого решил второй раз зарядить, но тот и написал заяву. Его и прихватили, 8 лет получил...

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      Рубик Докоян > shlomo 28 ноября 2018, 23:53

      До завтра Толя. Игра ещё будет напряжённой.

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