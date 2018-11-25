Анри – после победы в Лиге 1: «Мы по-прежнему в зоне вылета»

"Монако" на дне, где этот клуб никто не ждал. Подниматься придётся по ступенькам, а не на лифте. А мы на плаву в любое время и каждый день. Наша плавучая база не тонет...
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал победу над «Каном» в матче 14-го тура Лиги 1. Команда выиграла в официальном матче впервые с августа.
«Эта победа – огромное облегчение. Она была нам нужна. Я рад за игроков и болельщиков.
Результат немного успокоил нас. Но не стоит делать поспешных выводов, потому что вы по-прежнему находимся в зоне вылета. Впереди еще много игр, где нас ожидает тяжелая борьба.
Фалькао? Он показал, кто он такой (забил единственный гол – прим. «Бомбардира»). Но также отмечу Бадиашиле и Пьерра-Габриэля. Доволен всей командой», – цитирует француза пресс-служба «монегасков».
«Монако» набрал семь очков и занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.