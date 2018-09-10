Жиру обошел Зидана в списке бомбардиров сборной Франции. Впереди Трезеге, Платини и Анри

В воскресенье вечером состоялся матч второго тура Лиги наций в группе А, в котором встречались сборные Франции и Голландии. Игра завершилась со счетом 2:1.

Форвард сборной Франции Оливье Жиру отличился в этой встрече забитым голом. Для него он стал 32-м в составе национальной команды. Благодаря этому форвард вышел на четвертое место в истории команды, обогнав Зинедина Зидана, на счету которого 31 мяч.

Третьим в списке идет Давид Трезеге – 34 мяча, вторым – Мишель Платини (41). Рекордсмен по голам за сборную Франции – Тьерри Анри (51).