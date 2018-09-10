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    Жиру обошел Зидана в списке бомбардиров сборной Франции. Впереди Трезеге, Платини и Анри

    В воскресенье вечером состоялся матч второго тура Лиги наций в группе А, в котором встречались сборные Франции и Голландии. Игра завершилась со счетом 2:1.

    Форвард сборной Франции Оливье Жиру отличился в этой встрече забитым голом. Для него он стал 32-м в составе национальной команды. Благодаря этому форвард вышел на четвертое место в истории команды, обогнав Зинедина Зидана, на счету которого 31 мяч.

    Третьим в списке идет Давид Трезеге – 34 мяча, вторым – Мишель Платини (41). Рекордсмен по голам за сборную Франции – Тьерри Анри (51).

    Источник: Opta

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    10.09.2018 06:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 10 сентября 2018, 14:46

      Неплохой результат для него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 11:16

      Еще и Трезеге скоро обойдет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 09:25

      Но Зидан и не нападающий.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > Фотон 10 сентября 2018, 10:00

      Речь идёт о бомбардирах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 сентября 2018, 08:03

      С частотой его забивания за сборную ему б хотя бы Трезеге обойти....

      3
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