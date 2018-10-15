Тренер-дебютант Анри провел первую тренировку с «Монако»

Пресс-служба «Монако» опубликовала видео с первой тренировки Тьерри Анри в качестве главного тренера.

41-летний француз вступил в должность в субботу, 13-го октября. Контракт заключен на три года.

На первой пресс-конференции Анри назвал судьбой тот факт, что его игровая и тренерская карьеры начались именно в «Монако». После ухода из футбола он работал с молодежкой «Арсенала» и на протяжении двух лет был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

Напомним, в должности он сменил Леонарду Жардима, который тренировал клуб на протяжении четырех лет. В сезоне-2017/18 «монегаски» выиграли чемпионат Франции впервые за 17 лет и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

После девяти туров Лиги 1 нынешнего сезона команда набрала шесть очков и занимает 18-е место.