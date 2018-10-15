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    Какой вы футболист?

    Тренер-дебютант Анри провел первую тренировку с «Монако»

    Пресс-служба «Монако» опубликовала видео с первой тренировки Тьерри Анри в качестве главного тренера.

    41-летний француз вступил в должность в субботу, 13-го октября. Контракт заключен на три года.

    На первой пресс-конференции Анри назвал судьбой тот факт, что его игровая и тренерская карьеры начались именно в «Монако». После ухода из футбола он работал с молодежкой «Арсенала» и на протяжении двух лет был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

    Напомним, в должности он сменил Леонарду Жардима, который тренировал клуб на протяжении четырех лет. В сезоне-2017/18 «монегаски» выиграли чемпионат Франции впервые за 17 лет и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

    После девяти туров Лиги 1 нынешнего сезона команда набрала шесть очков и занимает 18-е место.

    Источник: «Монако»

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    15.10.2018 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 17 октября 2018, 19:36

      Ну не подведи,ждем тебя в Арсенале, Удачи!

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