Анри: «Я получил несколько выгодных предложений, но выбрал близкий моему сердцу «Монако»

Новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился впечатлениями от своего назначения.

Сегодня француз сменил на этом посту Леонарду Жардима, подписав контракт до 2021 года.

«Я очень горд принять предложение клуба. Я получил несколько очень выгодных предложений в течение последних месяцев, но выбрал «Монако», потому что этот клуб в моем сердце.

В «Монако» я начал карьеру игрока, поэтому старт тренерской карьеры здесь я считаю неким знаком судьбы.

Я очень рад такой возможности. Впереди у нас много тяжелой работы. Уже не могу дождаться», – сказал Анри.

41-летний футболист защищал цвета «Монако» с 1994 по 1999 год.