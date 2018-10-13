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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Анри: «Я получил несколько выгодных предложений, но выбрал близкий моему сердцу «Монако»

    Новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился впечатлениями от своего назначения.

    Сегодня француз сменил на этом посту Леонарду Жардима, подписав контракт до 2021 года.

    «Я очень горд принять предложение клуба. Я получил несколько очень выгодных предложений в течение последних месяцев, но выбрал «Монако», потому что этот клуб в моем сердце.

    В «Монако» я начал карьеру игрока, поэтому старт тренерской карьеры здесь я считаю неким знаком судьбы.

    Я очень рад такой возможности. Впереди у нас много тяжелой работы. Уже не могу дождаться», – сказал Анри.

    41-летний футболист защищал цвета «Монако» с 1994 по 1999 год.

    Источник: beIN SPORTS

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    13.10.2018 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 13 октября 2018, 20:29

      Тьерри, если будешь работать, то тебя поддержат не только болелы клуба, но и россияне.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 октября 2018, 19:13

      и у тебя обязательно все получится

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