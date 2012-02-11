Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Суперкубок УЕФА 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008