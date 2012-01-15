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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 15 января 2012
Суонси
15.01.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
16'
С. Синклейр (П)
57'
Н. Дайер
70'
Д. Грэм
5'
Р. ван Перси
69'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Арсенал
Замена
Л. Лита
️️️️
Д. Грэм
+4
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
П. Мертезакер
ГОЛ! 3:2!
Д. Грэм
Пас отдал
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 2:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Й. Джуру
Замена
Т. Росицки
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Т. Анри
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 2:1!
Н. Дайер
Пас отдал
Д. Аллен
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Агустьен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Синклейр
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛП
15
Кеми Агустьен
ЦП
7
Леон Бриттон
ЦП
12
Натан Дайер
ПП
7
Джо Аллен
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Игнаси Микел
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
51
Йосси Бенаюн
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-4-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
29
Колкер
22
Ранхель
7
Синклейр
15
Агустьен
7
Бриттон
12
Дайер
12
Грэм
7
Аллен
4-3-2-1
13
Щесны
5
Джуру
4
Мертезакер
6
Косиельни
5
Микел
51
Бенаюн
21
Рэмзи
8
Сонг
32
Уолкотт
28
Аршавин
32
ван Перси
15
Агустьен
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
15
Агустьен
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
12
Грэм
18
Лита
18
Лита
12
Грэм
4
Мертезакер
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
4
Мертезакер
51
Бенаюн
10
Росицки
10
Росицки
51
Бенаюн
28
Аршавин
12
Анри
12
Анри
28
Аршавин
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Суонси - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
Посещаемость:
20409 из 20750 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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