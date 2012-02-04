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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Блэкберн
Арсенал - Блэкберн: обзор матча 04 февраля 2012
Арсенал
04.02.2012, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
7 : 1
Завершен
Блэкберн
5'
Р. ван Перси
40'
Р. ван Перси
42'
А. Окслэд-Чемберлен
50'
М. Артета
56'
А. Окслэд-Чемберлен
61'
Р. ван Перси
90+1'
С. Данн (АГ)
33'
М. Гамст Педерсен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Блэкберн
ГОЛ в свои ворота! 7:1!
С. Данн
+1
Желтая карточка
Т. Вермален
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
А. Сонг
Замена
Б. Санья
️️️️
Л. Косиельни
Замена
Т. Анри
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 6:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Ф. Коклен
ГОЛ! 5:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Т. Уолкотт
ГОЛ! 4:1!
М. Артета
Пас отдал
Л. Косиельни
Замена
Г. Хэнли
️️️️
Д. Данн
Красная карточка
Г. Живе
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 3:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Б. Орр
️️️️
Д. Лоу
ГОЛ! 1:1!
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
Л. Косиельни
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
15'
Желтая карточка
А. Модест
Травма
В. Щесны
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ПЗ
8
Микель Артета
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
АП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
16
Джейсон Лоу
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ПП
17
Дэвид Данн
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Щесны
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Косиельни
13
Коклен
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
8
Сонг
10
Росицки
32
Уолкотт
32
ван Перси
3-2-3-2
17
Робинсон
28
Живе
24
Данн
13
Ольссон
3
Петрович
16
Лоу
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
30
Хойлетт
27
Модест
17
Данн
6
Косиельни
3
Санья
3
Санья
6
Косиельни
8
Сонг
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Сонг
21
Окслэд-Чемберлен
12
Анри
12
Анри
21
Окслэд-Чемберлен
17
Данн
4
Хэнли
4
Хэнли
17
Данн
16
Лоу
16
Орр
16
Орр
16
Лоу
Остались в запасе
Арсенал
Блэкберн
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Арсенал - Блэкберн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:55 (прямая)
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