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Болтон - Арсенал
Болтон - Арсенал: обзор матча 01 февраля 2012
Болтон
01.02.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Арсенал
Замена
Д. Прэтли
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Петров
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Т. Анри
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Желтая карточка
Т. Вермален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джо Райли
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-5-1
1
Богдан
18
Риккеттс
31
Уитер
39
Найт
31
Стейнссон
19
Петров
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
21
Муамба
33
Иглс
89
Н'Гог
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Косиельни
8
Артета
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
8
Сонг
32
Уолкотт
32
ван Перси
6
Рео-Кокер
15
Прэтли
15
Прэтли
6
Рео-Кокер
89
Н'Гог
24
Дэйвис
24
Дэйвис
89
Н'Гог
19
Петров
9
Шанли
9
Шанли
19
Петров
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
12
Анри
12
Анри
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Болтон
Арсенал
2
Джо Райли
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
2
Джо Райли
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Болтон - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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