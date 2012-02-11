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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 11 февраля 2012
Сандерленд
11.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
72'
Д. МакКлин
78'
А. Рэмзи
90+1'
Т. Анри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
+1
ГОЛ! 1:2!
Т. Анри
Пас отдал
А. Аршавин
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Т. Росицки
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Замена
А. Рэмзи
️️️️
П. Мертезакер
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКлин
Замена
Т. Анри
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
К. Ричардсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Майкл Тернер
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Киран Ричардсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
ЛП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
АП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
4-5-1
22
Миньоле
6
Тернер
16
О'Ши
15
Ричардсон
27
Бардсли
7
Ларссон
16
МакКлин
4
Коулбэк
8
Гарднер
29
Сессеньон
22
Кэмпбелл
4-4-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
4
Вермален
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
8
Сонг
8
Артета
32
Уолкотт
32
ван Перси
22
Кэмпбелл
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
22
Кэмпбелл
4
Мертезакер
21
Рэмзи
21
Рэмзи
4
Мертезакер
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
12
Анри
12
Анри
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Арсенал
1 : 0
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Ливерпуль
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Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (суббота, 11 февраля)
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