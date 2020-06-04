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  • Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»

Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»

4 июня 2020, 13:23
6

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри высказался на тему расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Почему это все еще происходит в 2020 году? Почему те же расисты аплодируют любому этническому меньшинству, которое выступает за команду, которую они поддерживают, но оскорбляют тех же меньшинств на улице? Почему все методы, которые мы используем, чтобы искоренить это из нашего общества, не работают?

Это продолжается слишком долго, и мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть это в современном обществе. Я не защищаю насилие, грабежи или разрушение собственности, поскольку это не решит никаких проблем, и многие сами становятся жертвами такого поведения. Почему должны быть наказаны люди, одинаково страдающие от беспорядков и расовых надругательств? Почему люди, которые всю свою жизнь работали, чтобы прокормить свои семьи, теперь уничтожают плоды труда, протестуя против проблем, от которых они сами страдают?

Нам срочно нужны изменения. Мы требуем и, самое главное, мы желаем изменения. Сделайте это сейчас. С нас уже хватит», – написал Анри в инстаграме.

  • Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
  • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

Источник: Инстаграм Тьерри Анри
Монреаль Анри Тьерри
Комментарии (6)
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1591266939
Бл* на неделе у нас парня застрелили из-за пары рулонов обоев и тишина. А тут из-за одного абсолютно такого же человека, только чернокожего, вселенская истерия. Чернокожие вечно гундят о расизме и дискриминации, мол они такие же как все, и сами же выпячивают свою "уникальность" при любой возможности. В США сказали, что жизнь чернокожего важна, журналист ответил, что жизнь каждого человека важна, уволили за расизм. Пройдёт ещё лет 5-10 и преступникам за убийство белого будут давать 10 лет, а за чернокожего 20.
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Plyash
1591267212
Расизм и тупость чиновников,защищающих свою власть была во все века и изжить это невозможно.Нужен и возможен только контроль,порой весьма жёсткий.
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Danish Dynamite
1591272171
У нас в Магнитогорске позавчера девочка выпала из окна и разбилась. Незадолго до того малыш погиб в ДТП на юге области...
И Полиция много в кого стреляет, по делу и без.. в основном, по делу. За что им спасибо.
Брехня все это.
Почему такая разница в оценке человеческой жизни? Какой к черту Флойд, при всем уважении? Где здесь равенство, о котором орет ООН? Таких "Флойдов" в одной Африке сотни в день погибает...
Анри, чем соболезнования высказывать, помог бы лучше нуждающимся. Возможностей хватает.
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Psih86
1591278073
Да насрать на этого ****, куча белых людей умирает по всему миру, до них дела нет ни кому...
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