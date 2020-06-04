Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри высказался на тему расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Почему это все еще происходит в 2020 году? Почему те же расисты аплодируют любому этническому меньшинству, которое выступает за команду, которую они поддерживают, но оскорбляют тех же меньшинств на улице? Почему все методы, которые мы используем, чтобы искоренить это из нашего общества, не работают?

Это продолжается слишком долго, и мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть это в современном обществе. Я не защищаю насилие, грабежи или разрушение собственности, поскольку это не решит никаких проблем, и многие сами становятся жертвами такого поведения. Почему должны быть наказаны люди, одинаково страдающие от беспорядков и расовых надругательств? Почему люди, которые всю свою жизнь работали, чтобы прокормить свои семьи, теперь уничтожают плоды труда, протестуя против проблем, от которых они сами страдают?

Нам срочно нужны изменения. Мы требуем и, самое главное, мы желаем изменения. Сделайте это сейчас. С нас уже хватит», – написал Анри в инстаграме.