Терим, узнав о проблемах Эбуэ с деньгами, предложил игроку должность тренера в детской команде «Галатасарая»

Как сообщает CNN, главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поддержал экс-защитника стамбульского клуба Эммануэля Эбуэ, когда узнал о его проблемах с финансами.

Ранее 34-летний футболист заявил, что у него нет средств на существование. В ответ на это, турецкий специалист предложил ему возглавить детскую команду «львов» из игроков не старше 14 лет.

Отмечается, что в скором времени ивуариец приступит к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Эбуэ защищал цвета «Галатасарая» с 2011 по 2015 годы. В его активе 102 матча и пять голов в составе стамбульцев.