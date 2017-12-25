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  • Терим, узнав о проблемах Эбуэ с деньгами, предложил игроку должность тренера в детской команде «Галатасарая»

Терим, узнав о проблемах Эбуэ с деньгами, предложил игроку должность тренера в детской команде «Галатасарая»

25 декабря 2017, 17:26
6

Как сообщает CNN, главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поддержал экс-защитника стамбульского клуба Эммануэля Эбуэ, когда узнал о его проблемах с финансами.

Ранее 34-летний футболист заявил, что у него нет средств на существование. В ответ на это, турецкий специалист предложил ему возглавить детскую команду «львов» из игроков не старше 14 лет.

Отмечается, что в скором времени ивуариец приступит к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Эбуэ защищал цвета «Галатасарая» с 2011 по 2015 годы. В его активе 102 матча и пять голов в составе стамбульцев.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Галатасарай Эбуэ Эммануэль Терим Фатих
Комментарии (6)
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Artemka69
1514212853
Вот это настоящий поступок!!!Терим молодец!!!
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Batiqol
1514212955
Молодец Терим не забыл заслуги Эбуе.
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ДЖУZ
1514213512
Терим то понятно, совестно поступил, молодец, а Эбуэ куда дел все деньги в 34 года, которые он заработал выступая в том жеГалатасарае и до этого у него же были не бедные контракты?
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OfaZavr
1514217241
Мир все же не без добрых людей, хорошо что нашелся кто помог в такой ситуации.
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x-x-x-x-x
1514218135
удачи в дальнейшем!!!
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