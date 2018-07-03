Эбуэ: «Гвардиола убивал футбольную карьеру Туре»

Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказался относительно конфликта главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с полузащитником команды Яя Туре.

«Иногда случается так, что футболист не может работать с тем или иным тренером. Для своего будущего он должен уйти.

Мой брат Яя не нравился Гвардиоле еще со времен их работы в «Барселоне». Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолу, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру.

Последний год можно сравнить с адом для Яя, он мало играл. Для профессионального футболиста это самое ужасное, что может произойти», – приводит слова Эбуэ ESPN.

По окончании прошедшего сезона Туре покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.