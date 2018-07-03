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Эбуэ: «Гвардиола убивал футбольную карьеру Туре»

3 июля 2018, 11:34
4

Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказался относительно конфликта главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с полузащитником команды Яя Туре.

«Иногда случается так, что футболист не может работать с тем или иным тренером. Для своего будущего он должен уйти.

Мой брат Яя не нравился Гвардиоле еще со времен их работы в «Барселоне». Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолу, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру.

Последний год можно сравнить с адом для Яя, он мало играл. Для профессионального футболиста это самое ужасное, что может произойти», – приводит слова Эбуэ ESPN.

По окончании прошедшего сезона Туре покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Эбуэ Эммануэль Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Viper for CSKA
1530607771
Сколько нытья. У Гвардиолы почти все растут. Посмотрите на прогресс Киммиха, вот что бывает у сильного тренера при правильном подходе игрока к жизни. Понимаю, если бы Туре был гением, с харизмой и оправданно большим эго, который бы тащил, как Ибра. Таких многие боятся тренеры, тк можно авторитет потерять. Но Туре всегда ныл, искал проблемы в других. Вершиной стало недовольство по поводу объявления не его, а Обамеянга лучшим игроком Африки пару лет назад. Габонец тогда стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, а Туре не всегда и в старте выходил. Не люблю Гвардиолу и его философию, но здесь ситуация однозначная.
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С-Пб on-line
1530608852
Скажи, кто твой агент и я скажу, кто ты
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Avaretz
1530615135
Такого игроков погубил Пеп
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Cules2013
1530623065
Ой, боже ж ты мой, ещё одна обиженка. Это всё потому, что он чёрный, как пить дать. Совсем не потому, что он уже далеко не молод и не тянет играть в основе, совсем не потому, что вместе с агентом решили на слабо проверить тренера. У Селюка вообще не рот, а помойное ведро. Два сапога пара с Уткиным. Что ни вью, то какие-то претензии и оскорбления сторонних лиц. И что они хотели после этого, что Пеп им спасибо скажет? Туре мало что ноет постоянно, так ещё и словам своим не хозяин. Как понял, что с Гвардиолой дурку гнать не вариант, помню, что дал вью, в котором сказал, что он всем доволен в Сити, и главное, что ему хорошо платят. Как только Туре стал свободным агентом, опять 25. Никакого к нему уважения. Слишком много о себе мнит, как и Эбуэ. Живут как короли (хотя как Эбуэ всё просрал, это премии достойно), и ещё вечно воняют, всём им не так, все им что-то должны.
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