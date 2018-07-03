Эбуэ: «Гвардиола убивал футбольную карьеру Туре»

Ой, боже ж ты мой, ещё одна обиженка. Это всё потому, что он чёрный, как пить дать. Совсем не потому, что он уже далеко не молод и не тянет играть в основе, совсем не потому, что вместе с агентом решили на слабо проверить тренера. У Селюка вообще не рот, а помойное ведро. Два сапога пара с Уткиным. Что ни вью, то какие-то претензии и оскорбления сторонних лиц. И что они хотели после этого, что Пеп им спасибо скажет? Туре мало что ноет постоянно, так ещё и словам своим не хозяин. Как понял, что с Гвардиолой дурку гнать не вариант, помню, что дал вью, в котором сказал, что он всем доволен в Сити, и главное, что ему хорошо платят. Как только Туре стал свободным агентом, опять 25. Никакого к нему уважения. Слишком много о себе мнит, как и Эбуэ. Живут как короли (хотя как Эбуэ всё просрал, это премии достойно), и ещё вечно воняют, всём им не так, все им что-то должны.
Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказался относительно конфликта главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с полузащитником команды Яя Туре.
«Иногда случается так, что футболист не может работать с тем или иным тренером. Для своего будущего он должен уйти.
Мой брат Яя не нравился Гвардиоле еще со времен их работы в «Барселоне». Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолу, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру.
Последний год можно сравнить с адом для Яя, он мало играл. Для профессионального футболиста это самое ужасное, что может произойти», – приводит слова Эбуэ ESPN.
По окончании прошедшего сезона Туре покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.