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    Эбуэ: «Гвардиола убивал футбольную карьеру Туре»

    Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказался относительно конфликта главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с полузащитником команды Яя Туре.

    «Иногда случается так, что футболист не может работать с тем или иным тренером. Для своего будущего он должен уйти.

    Мой брат Яя не нравился Гвардиоле еще со времен их работы в «Барселоне». Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолу, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру.

    Последний год можно сравнить с адом для Яя, он мало играл. Для профессионального футболиста это самое ужасное, что может произойти», – приводит слова Эбуэ ESPN.

    По окончании прошедшего сезона Туре покинул «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 11:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 июля 2018, 16:04

      Ой, боже ж ты мой, ещё одна обиженка. Это всё потому, что он чёрный, как пить дать. Совсем не потому, что он уже далеко не молод и не тянет играть в основе, совсем не потому, что вместе с агентом решили на слабо проверить тренера. У Селюка вообще не рот, а помойное ведро. Два сапога пара с Уткиным. Что ни вью, то какие-то претензии и оскорбления сторонних лиц. И что они хотели после этого, что Пеп им спасибо скажет? Туре мало что ноет постоянно, так ещё и словам своим не хозяин. Как понял, что с Гвардиолой дурку гнать не вариант, помню, что дал вью, в котором сказал, что он всем доволен в Сити, и главное, что ему хорошо платят. Как только Туре стал свободным агентом, опять 25. Никакого к нему уважения. Слишком много о себе мнит, как и Эбуэ. Живут как короли (хотя как Эбуэ всё просрал, это премии достойно), и ещё вечно воняют, всём им не так, все им что-то должны.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 3 июля 2018, 13:52

      Такого игроков погубил Пеп

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 июля 2018, 12:07

      Скажи, кто твой агент и я скажу, кто ты

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 июля 2018, 11:49

      Сколько нытья. У Гвардиолы почти все растут. Посмотрите на прогресс Киммиха, вот что бывает у сильного тренера при правильном подходе игрока к жизни. Понимаю, если бы Туре был гением, с харизмой и оправданно большим эго, который бы тащил, как Ибра. Таких многие боятся тренеры, тк можно авторитет потерять. Но Туре всегда ныл, искал проблемы в других. Вершиной стало недовольство по поводу объявления не его, а Обамеянга лучшим игроком Африки пару лет назад. Габонец тогда стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, а Туре не всегда и в старте выходил. Не люблю Гвардиолу и его философию, но здесь ситуация однозначная.

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