Эбуэ: «Аршавин – легенда в России. Никто не верил, что возможно забить четыре гола «Ливерпулю»

Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказался о бывшем одноклубнике Андрее Аршавине.

«Андрей – большой игрок, великий. Я играл с ним три года. Отличный парень, я был рад делить с ним поле. Это было отлично, потому что он был очень крут.

Аршавин – легенда в России. Я надеялся, что увижу его здесь [на Кубке легенд-2023 в Москве]. Расстроен, что этого не случилось, потому что скучаю по этому замечательному игроку и парню.

Он говорил, что мы часто танцевали в раздевалке? Да, ещe бы. Я всегда стараюсь заразить людей радостью.

Футбол – моя работа, но, когда тебе надо наслаждаться, это надо делать.

Я помню, как Андрей забил четыре гола «Ливерпулю». Это было великолепно, я был на поле и видел это из первого ряда.

Но та игра закончилась вничью, никто не верил, что это возможно», – сказал Эбуэ.

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