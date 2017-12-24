Бывший игрок «Арсенала» может остаться без жилья

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ признался, что находится в бедственном положении. 34-летний экс-игрок по состоянию здоровья не может играть, а его бывшая супруга отсудила у него дом.

«Я страдал, чтобы купить свой дом, но теперь я боюсь. Буду сражаться до конца, потому что это несправедливо. У меня нет денег на собственного адвоката. Пока нахожусь в доме, но боюсь, что в любой момент придет полиция. Иногда я выключаю свет, потому что не хочу, чтобы люди знали, что я внутри», – сказал Эбуэ.