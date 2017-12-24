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    Бывший игрок «Арсенала» может остаться без жилья

    Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ признался, что находится в бедственном положении. 34-летний экс-игрок по состоянию здоровья не может играть, а его бывшая супруга отсудила у него дом.

    «Я страдал, чтобы купить свой дом, но теперь я боюсь. Буду сражаться до конца, потому что это несправедливо. У меня нет денег на собственного адвоката. Пока нахожусь в доме, но боюсь, что в любой момент придет полиция. Иногда я выключаю свет, потому что не хочу, чтобы люди знали, что я внутри», – сказал Эбуэ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.12.2017 08:56
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    Комментарии (12)
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1514097119
    испугался за Андрея)
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    insider_retro
    1514099893
    Обычная жизненная ситуация, которая может подорвать любого... Пахать, ломаться и терпеть, а потом на излёте карьеры остаться у разбитого корыта... Загнали парня в безысходность... Беда...
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    OfaZavr
    1514104399
    вот это ситуация... не ожидал что про него речь идет помню его по Арсеналу да и Галатасарае хорошо играл, жаль что так получилось но надеюсь он выкарабкается.
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    simoron81
    1514110394
    А что ща Андрея бояться?! Он за прошлый сезон в Казахстане зараьотал около 1млрд.тенге казахстанкой валюты а это очень большие деньги, там за такие деньги может купить очень много домов, особняков и квартир)))
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    DOCTOR PENALTY
    1514116619
    Надо ехать к Андрею Малахову, он поможет.
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    Wagarti
    1514153346
    Печально за парня. Интересно, Арсенал с Галатасараем как-нибудь себя проявят?
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    ologreds
    1694991676
    numo530139
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