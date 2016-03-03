Эбуэ близок к переходу в «Сандерленд»

Ивуарийский защитник Эммануэль Эбуэ в ближайшее время может стать игроком "Сандерленда".

Футболист уже успел сыграть на матч за дубль "Сандерленда" и произвел приятное впечатление на наставника молодежной команды Энди Уэлша.

"Эбуэ сказал мне, что не играл уже больше года. Но он очень старался и прибавлял с каждой минутой. Эммануэль отлично поладил с молодыми игроками и у меня нет к нему претензий", - сказа Уэлш.

32-летний Эбуэ является свободным агентом, поэтому он достанется "Сандерленду" бесплатно и клуб сможет заявить его, несмотря на закрытие трансферного окна. Напомним, что Эбуэ ранее уже выступал в Англии за "Арсенал".