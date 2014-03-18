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Эммануэль Эбуэ
Статистика
Эммануэль Эбуэ - статистика
Завершил карьеру
4 июня 1983 (43), Абиджан
#27 | Защитник
178 см | 69 кг
Кот-д'Ивуар | Бельгия
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Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Emirates Cup 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
8
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Челси
2 : 0
18.03.2014
Галатасарай
1' - 76'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Галатасарай
1 : 1
26.02.2014
Челси
1' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Галатасарай
1 : 0
11.12.2013
Ювентус
1' - 81'
Лига чемпионов, 5 тур
Реал
4 : 1
27.11.2013
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Копенгаген
1 : 0
05.11.2013
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
23.10.2013
Копенгаген
1' - 90'
38, 45'
Лига чемпионов, 2 тур
Ювентус
2 : 2
02.10.2013
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Галатасарай
1 : 6
17.09.2013
Реал
1' - 90'
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