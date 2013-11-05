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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Галатасарай
Копенгаген - Галатасарай: обзор матча 05 ноября 2013
Копенгаген
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
6'
Д. Браатен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Галатасарай
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
Клаудемир
86'
84'
Желтая карточка
А. Риера
82'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Б. Йылмаз
76'
Замена
У. Булут
️️️️
С. Кайя
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ю. Туту
75'
62'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
А. Йилмаз
Замена
К. Боланьос
️️️️
Р. Гисласон
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браатен
Пас отдал
Р. Гисласон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Клаудемир
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
77
Брума
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
4-1-3-2
1
Виланд
19
Бенгтссон
6
Сигурдссон
5
Мельберг
2
Якобсен
27
Делэни
6
Клаудемир
19
Гисласон
22
Браатен
10
Туту
14
Йоргенсен
3-1-2-1-3
67
Искан
27
Эбуэ
2
Кайя
27
Шеджу
30
Мело
8
Инан
77
Риера
77
Брума
17
Йилмаз
11
Дрогба
17
Йылмаз
6
Клаудемир
33
Марграйтер
33
Марграйтер
6
Клаудемир
10
Туту
31
Кристенсен
31
Кристенсен
10
Туту
19
Гисласон
7
Боланьос
7
Боланьос
19
Гисласон
17
Йилмаз
6
Гюльселам
6
Гюльселам
17
Йилмаз
17
Йылмаз
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Йылмаз
2
Кайя
9
Булут
9
Булут
2
Кайя
Остались в запасе
Копенгаген
Галатасарай
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Копенгаген - Галатасарай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Паркен
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