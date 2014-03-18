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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Галатасарай
Челси - Галатасарай: обзор матча 18 марта 2014
Челси
18.03.2014, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Галатасарай
4'
С. Это'О
42'
Г. Кэхилл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Галатасарай
Замена
Т. Калас
️️️️
Виллиан
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Инан
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
84'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Оскар
80'
76'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Э. Эбуэ
67'
Желтая карточка
Д. Дрогба
66'
Замена
Х. Балта
️️️️
С. Куртулуш
Желтая карточка
Б. Иванович
58'
54'
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Йылмаз
ГОЛ! 2:0!
Г. Кэхилл
42'
Желтая карточка
Оскар
39'
18'
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
Оскар
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
35
Серкан Куртулуш
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
(К)
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-3-1
16
Муслера
27
Эбуэ
27
Шеджу
2
Кайя
13
Теллес
35
Куртулуш
30
Мело
17
Йылмаз
8
Инан
10
Снейдер
11
Дрогба
10
Виллиан
26
Калас
26
Калас
10
Виллиан
8
Оскар
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Оскар
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
27
Эбуэ
20
Хайрович
20
Хайрович
27
Эбуэ
35
Куртулуш
22
Балта
22
Балта
35
Куртулуш
17
Йылмаз
9
Булут
9
Булут
17
Йылмаз
Остались в запасе
Челси
Галатасарай
32
Марк Шварцер
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Челси - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш (Германия)
Штефан Лупп (Германия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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