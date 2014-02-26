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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Челси
Галатасарай - Челси: обзор матча 26 февраля 2014
Галатасарай
26.02.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Челси
64'
О. Шеджу
8'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Челси
90'
+1
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
Замена
У. Булут
️️️️
Д. Дрогба
79'
68'
Замена
С. Это'О
️️️️
Ф. Торрес
66'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 1:1!
О. Шеджу
64'
61'
Желтая карточка
П. Чех
58'
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
С. Инан
57'
56'
Желтая карточка
А. Шюррле
Замена
С. Кайя
️️️️
Х. Балта
46'
42'
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
С. Куртулуш
️️️️
И. Хайрович
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
(К)
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
13
Теллес
22
Балта
27
Шеджу
27
Эбуэ
30
Мело
10
Снейдер
8
Инан
20
Хайрович
11
Дрогба
17
Йылмаз
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
8
Лэмпард
7
Рамирес
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Азар
9
Торрес
22
Балта
2
Кайя
2
Кайя
22
Балта
20
Хайрович
35
Куртулуш
35
Куртулуш
20
Хайрович
11
Дрогба
9
Булут
9
Булут
11
Дрогба
20
Шюррле
12
Оби Микел
12
Оби Микел
20
Шюррле
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
9
Это'О
9
Это'О
9
Торрес
Остались в запасе
Галатасарай
Челси
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Галатасарай - Челси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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