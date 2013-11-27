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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Галатасарай
Реал - Галатасарай: обзор матча 27 ноября 2013
Реал
27.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
4 : 1
Завершен
Галатасарай
37'
Г. Бэйл
51'
А. Арбелоа
63'
А. Ди Мария
81'
Иско
38'
У. Булут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Галатасарай
88'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
Ф. Мело
ГОЛ! 4:1!
Иско
81'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Марсело
74'
67'
Замена
А. Риера
️️️️
Н. Амрабат
63'
Замена
У. Снейдер
️️️️
Брума
ГОЛ! 3:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Арбелоа
63'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Каземиро
58'
Желтая карточка
А. Арбелоа
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Арбелоа
Пас отдал
А. Ди Мария
51'
38'
ГОЛ! 1:1!
У. Булут
Пас отдал
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
37'
36'
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
Начо
️️️️
Хесе
28'
Красная карточка
С. Рамос
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
5
Гекхан Зан
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Брума
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
5
Каземиро
14
Ильярраменди
10
Хесе
22
Иско
11
Ди Мария
18
Бэйл
4-1-1-1-3
67
Искан
27
Эбуэ
24
Нунке
5
Зан
27
Шеджу
30
Мело
8
Инан
77
Брума
39
Амрабат
11
Дрогба
9
Булут
10
Хесе
6
Начо
6
Начо
10
Хесе
12
Марсело
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Марсело
5
Каземиро
3
Алонсо
3
Алонсо
5
Каземиро
39
Амрабат
77
Риера
77
Риера
39
Амрабат
30
Мело
6
Гюльселам
6
Гюльселам
30
Мело
77
Брума
10
Снейдер
10
Снейдер
77
Брума
Остались в запасе
Реал
Галатасарай
13
Диего Лопес
ВР
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Реал - Галатасарай
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:30 (прямая)
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