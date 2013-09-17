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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Реал
Галатасарай - Реал: обзор матча 17 сентября 2013
Галатасарай
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 6
Завершен
Реал
84'
У. Булут
33'
Иско
54'
К. Бензема
63'
К. Роналду
66'
К. Роналду
81'
К. Бензема
90+1'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Реал
90'
+1
ГОЛ! 1:6!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
А. Риера
85'
ГОЛ! 1:5!
У. Булут
Пас отдал
Н. Амрабат
84'
81'
ГОЛ! 0:5!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Йылмаз
78'
72'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Н. Амрабат
66'
66'
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
64'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Иско
63'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Замена
Брума
️️️️
Э. Байтар
62'
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Дрогба
46'
45'
Желтая карточка
Пепе
33'
ГОЛ! 0:1!
Иско
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ф. Мело
31'
15'
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Касильяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
50
Энгин Байтар
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Муслера
27
Шеджу
24
Нунке
27
Эбуэ
30
Мело
77
Риера
8
Инан
50
Байтар
10
Снейдер
11
Дрогба
17
Йылмаз
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
28
Хедира
10
Модрич
11
Ди Мария
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
50
Байтар
77
Брума
77
Брума
50
Байтар
11
Дрогба
39
Амрабат
39
Амрабат
11
Дрогба
17
Йылмаз
9
Булут
9
Булут
17
Йылмаз
12
Касильяс
13
Лопес
13
Лопес
12
Касильяс
10
Модрич
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Модрич
22
Иско
18
Бэйл
18
Бэйл
22
Иско
Остались в запасе
Галатасарай
Реал
67
Эрай Искан
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
67
Эрай Искан
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
Остались в запасе
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Галатасарай - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
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Галатасарай
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