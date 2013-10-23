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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Копенгаген
Галатасарай - Копенгаген: обзор матча 23 октября 2013
Галатасарай
23.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Копенгаген
10'
Ф. Мело
38'
У. Снейдер
45+1'
Д. Дрогба
88'
Клаудемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Копенгаген
88'
ГОЛ! 3:1!
Клаудемир
Пас отдал
Ю. Туту
Замена
У. Булут
️️️️
Д. Дрогба
86'
84'
Замена
Ю. Туту
️️️️
Д. Браатен
Замена
Н. Амрабат
️️️️
У. Снейдер
80'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
Ф. Мело
76'
46'
Замена
К. Боланьос
️️️️
Р. Гисласон
46'
Замена
Ф. Ади
️️️️
И. Ветокеле
ГОЛ! 3:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Э. Эбуэ
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
У. Снейдер
Пас отдал
Э. Эбуэ
38'
33'
Желтая карточка
Т. Делэни
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мело
Пас отдал
Д. Нунке
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Брума
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Клаудемир
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Эмре Чолак
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
7
Кристиан Боланьос
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
24
Нунке
27
Шеджу
2
Кайя
27
Эбуэ
30
Мело
8
Инан
77
Брума
10
Снейдер
17
Йылмаз
11
Дрогба
4-1-3-2
1
Виланд
2
Якобсен
6
Сигурдссон
5
Мельберг
19
Бенгтссон
27
Делэни
22
Браатен
19
Гисласон
6
Клаудемир
25
Ветокеле
14
Йоргенсен
30
Мело
6
Гюльселам
6
Гюльселам
30
Мело
10
Снейдер
39
Амрабат
39
Амрабат
10
Снейдер
11
Дрогба
9
Булут
9
Булут
11
Дрогба
19
Гисласон
7
Боланьос
7
Боланьос
19
Гисласон
22
Браатен
10
Туту
10
Туту
22
Браатен
25
Ветокеле
9
Ади
9
Ади
25
Ветокеле
Остались в запасе
Галатасарай
Копенгаген
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Галатасарай - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Рамс Парк
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