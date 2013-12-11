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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Ювентус
Галатасарай - Ювентус: обзор матча 11 декабря 2013
Галатасарай
11.12.2013, среда, 17:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
85'
У. Снейдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Ювентус
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
У. Снейдер
90'
+2
90'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Л. Бонуччи
Желтая карточка
У. Булут
89'
87'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Маркизио
ГОЛ! 1:0!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Дрогба
85'
Замена
У. Булут
️️️️
Э. Эбуэ
81'
Желтая карточка
У. Снейдер
77'
59'
Желтая карточка
К. Тевес
18'
Желтая карточка
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
5
Гекхан Зан
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Серкан Куртулуш
ОП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
2
Кайя
27
Шеджу
5
Зан
27
Эбуэ
30
Мело
77
Риера
8
Инан
10
Снейдер
17
Йылмаз
11
Дрогба
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
27
Асамоа
12
Льоренте
32
Тевес
10
Снейдер
6
Гюльселам
6
Гюльселам
10
Снейдер
27
Эбуэ
9
Булут
9
Булут
27
Эбуэ
10
Маркизио
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Маркизио
19
Бонуччи
21
Джовинко
21
Джовинко
19
Бонуччи
Остались в запасе
Галатасарай
Ювентус
77
Брума
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Галатасарай - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Рамс Парк
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