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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Галатасарай
Ювентус - Галатасарай: обзор матча 02 октября 2013
Ювентус
02.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
78'
А. Видаль (П)
87'
Ф. Квальярелла
36'
Д. Дрогба
88'
У. Булут
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Галатасарай
88'
ГОЛ! 2:2!
У. Булут
Пас отдал
Д. Дрогба
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Пирло
87'
80'
Желтая карточка
Г. Зан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Видаль
78'
73'
Замена
У. Булут
️️️️
У. Снейдер
71'
Желтая карточка
Ф. Муслера
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Л. Бонуччи
68'
60'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
А. Риера
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
27'
25'
Замена
Г. Зан
️️️️
С. Кайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
77
Альберт Риера
ЛЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Брума
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
22
Хакан Балта
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
5
Гекхан Зан
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
50
Энгин Байтар
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
32
Тевес
4-2-2-1-1
16
Муслера
27
Эбуэ
2
Кайя
27
Шеджу
77
Риера
30
Мело
8
Инан
22
Балта
10
Снейдер
77
Брума
11
Дрогба
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
12
Льоренте
12
Льоренте
19
Бонуччи
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
2
Кайя
5
Зан
5
Зан
2
Кайя
77
Риера
39
Амрабат
39
Амрабат
77
Риера
10
Снейдер
9
Булут
9
Булут
10
Снейдер
Остались в запасе
Ювентус
Галатасарай
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ювентус - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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