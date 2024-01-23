Во вторник, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. «Челси» будет принимать «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве. Первый раунд противостояния остался за клубом из Чемпионшипа (1:0).

«Челси»

Подопечные Маурисио Почеттино получили более недели отдыха и со свежими силами подходят к поединку с «Мидлсбро». Рулевой «Челси» не устает повторять, что его команде необходимо выиграть трофеи, а стало быть, лондонцы будут настроены самым решительным образом. Для попадания на «Уэмбли» нужно сделать лишь один шаг.

«Мидлсбро»

Перед визитом в столицу команда Майкла Каррика провела домашний матч Чемпионшипа против «Ротерхэма». Хозяева экономили силы и не сумели одолеть соперника из Йоркшира – 1:1.

Личные встречи

Три последних игры между «Челси» и «Мидлсбро» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Челси» – «Мидлсбро»

В теории класс игроков «Челси» на порядок выше и подопечным Маурисио Почеттино предстоит доказать это на практике. Лондонцы смогли перезарядить батарейки и мы считаем, что именно они выйдут в финал Кубка лиги. Рекомендованная ставка: победа «Челси» с форой -1,5 (1,75).