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    • «Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января

    «Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января

    Во вторник, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. «Челси» будет принимать «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве. Первый раунд противостояния остался за клубом из Чемпионшипа (1:0).

    «Челси»

    Подопечные Маурисио Почеттино получили более недели отдыха и со свежими силами подходят к поединку с «Мидлсбро». Рулевой «Челси» не устает повторять, что его команде необходимо выиграть трофеи, а стало быть, лондонцы будут настроены самым решительным образом. Для попадания на «Уэмбли» нужно сделать лишь один шаг.

    «Мидлсбро»

    Перед визитом в столицу команда Майкла Каррика провела домашний матч Чемпионшипа против «Ротерхэма». Хозяева экономили силы и не сумели одолеть соперника из Йоркшира – 1:1.

    Личные встречи

    Три последних игры между «Челси» и «Мидлсбро» завершились следующим образом:

    • 09.01.2024 «Мидлсбро» – «Челси» 1:0
    • 19.03.2022 «Мидлсбро» – «Челси» 0:2
    • 08.05.2017 «Челси» – «Мидлсбро» 3:0

    Прогноз на матч «Челси» – «Мидлсбро»

    В теории класс игроков «Челси» на порядок выше и подопечным Маурисио Почеттино предстоит доказать это на практике. Лондонцы смогли перезарядить батарейки и мы считаем, что именно они выйдут в финал Кубка лиги. Рекомендованная ставка: победа «Челси» с форой -1,5 (1,75).

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    «Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
    Источник: «Бомбардир»

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