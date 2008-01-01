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    Мидлсбро - результаты

    Город Миддлсбро
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.mfc.co.uk/
    Стадион Риверсайд
    Тренер Майкл Кэррик
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:0 Мидлсбро
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Мидлсбро 3:1 Куинз Парк Рейнджерс
    32 тур
    		15 февраля, среда 23:00 Шеффилд Юнайтед 1:3 Мидлсбро
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Кардифф 1:3 Мидлсбро
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Мидлсбро 3:0 Блэкпул
    29 тур
    		28 января, суббота 18:00 Мидлсбро 2:0 Уотфорд
    28 тур
    		22 января, воскресенье 15:00 Сандерленд 2:0 Мидлсбро
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Мидлсбро 1:0 Миллуолл
    26 тур
    		2 января, понедельник 18:00 Бирмингем Сити 1:3 Мидлсбро
    25 тур
    		29 декабря, четверг 22:45 Блэкберн 1:2 Мидлсбро
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Мидлсбро 4:1 Уиган Атлетик
    23 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Бернли 3:1 Мидлсбро
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Мидлсбро 2:1 Лутон Таун
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Норвич Сити 1:2 Мидлсбро
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Блэкпул 0:3 Мидлсбро
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Мидлсбро 1:1 Бристоль Сити
    19 тур
    		1 ноября, вторник 22:45 Халл Сити 1:3 Мидлсбро
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Престон 2:1 Мидлсбро
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Мидлсбро 0:0 Хаддерсфилд Таун
    16 тур
    		19 октября, среда 21:45 Уиган Атлетик 1:4 Мидлсбро
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Мидлсбро 1:2 Блэкберн
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Миллуолл 2:0 Мидлсбро
    13 тур
    		5 октября, среда 21:45 Мидлсбро 1:0 Бирмингем Сити
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Ковентри 1:0 Мидлсбро
    11 тур
    		17 сентября, суббота 21:45 Мидлсбро 0:0 Ротерхэм
    10 тур
    		13 сентября, вторник 21:45 Мидлсбро 2:3 Кардифф
    8 тур
    		5 сентября, понедельник 22:00 Мидлсбро 1:0 Сандерленд
    7 тур
    		30 августа, вторник 22:00 Уотфорд 2:1 Мидлсбро
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Мидлсбро 2:1 Суонси
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Рединг 1:0 Мидлсбро
    4 тур
    		17 августа, среда 21:45 Сток Сити 2:2 Мидлсбро
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Мидлсбро 2:2 Шеффилд Юнайтед
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 3:2 Мидлсбро
    1 тур
    		30 июля, суббота 19:30 Мидлсбро 1:1 Вест Бромвич
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